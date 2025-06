Matías Sen, delantero argentino de Comerciantes Unidos, no se guardó nada luego de la derrota por 1-0 ante Alianza Lima en el Estadio Mansiche de Trujillo, correspondiente al duelo pendiente por la jornada 10 del Torneo Apertura de la Liga 1. El atacante expresó su molestia tras el polémico gol anulado en los minutos finales del partido, que pudo significar el empate para el conjunto cutervino. La jugada fue revisada por el VAR y, tras varios segundos de análisis, el árbitro Michael Espinoza decidió invalidarla, lo que generó duras reacciones por parte del plantel visitante. Para Sen, la decisión fue injusta y marcó un antes y un después en el resultado final.

Sen aseguró que su equipo no merecía irse con las manos vacías, dado el esfuerzo desplegado durante los noventa minutos. “Triste, un poco caliente por el resultado. No lo merecíamos, hicimos el esfuerzo. Al último llegó el gol del empate y no sé qué pasó porque ya habían confirmado el gol en un momento y después vuelve atrás. Nos vamos calientes, pero hay que seguir trabajando”, declaró ante la prensa.

Sobre la decisión arbitral, el delantero señaló que el proceder del VAR fue inusual. “Me pareció raro porque ya habían confirmado el gol y después vuelve atrás. No sé si fue una mano que le rebota primero en el cuerpo, después le pega en la mano, no había ninguna ventaja”, indicó.

Además, cuestionó la consistencia en los criterios. Según Sen, hubo una acción similar en el primer tiempo que no fue sancionada. “El árbitro nos dijo que esas manos no las cobraba porque primero rebotaban en el cuerpo. En cambio, a nosotros sí nos sancionaron. Es difícil así, se nos hace cuesta arriba”, agregó.

El gol anulado ocurrió en el minuto 92, cuando Sen anotó tras un centro desde la banda izquierda. Sin embargo, el VAR detectó una supuesta mano de Bruno Portugal en la jugada previa. Tras revisar la pantalla, Michael Espinoza decidió invalidar el tanto y mantener la ventaja para los blanquiazules.

Esta situación provocó la frustración generalizada en el plantel cutervino. Ray Sandoval también había arremetido contra el arbitraje, asegurando que les “robaron el partido”, reflejando el sentimiento que imperó en el camerino de Comerciantes Unidos tras el encuentro.

“Con todo esto se hace difícil competir”

Pese a la derrota, el delantero argentino intentó enfocarse en lo que viene. “Simplemente a seguir trabajando. El grupo hizo un gran esfuerzo, y con todo esto se hace difícil competir, pero no queda otra que levantarnos”, sostuvo con resignación.

Con este resultado, Alianza Lima se consolida como líder momentáneo del campeonato, mientras que Comerciantes Unidos continúa comprometido en la parte baja de la tabla, apenas sumando 8 puntos en lo que va del Torneo Apertura.

