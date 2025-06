El último fin de semana, Alianza Lima desaprovechó una inmejorable ocasión para colocarse en lo más alto del Torneo Apertura, luego de empatar sin goles con Sport Huancayo en el Estadio Alejandro Villanueva. Más allá de la irregularidad que vienen mostrando los blanquiazules, hubo un nombre que provocó algunas críticas por su escasa influencia desde que ingresó: Pablo Ceppelini.

El volante uruguayo tomó la posición de Fernando Gaibor a los 74′, pero poco o nada pudo hacer para cambiar la tónica predecible del juego de los íntimos. Incluso, en lugar de ubicarse en una zona cercana a los delanteros para tratar de ser el nexo con los elementos ofensivos, se le vio muy retrasado, excesivamente cerca de los centrales.

Dentro de ese rendimiento muy por debajo de lo esperado, surgió la interrogante sobre su suplencia en Alianza Lima. Si bien Ceppelini no podrá disputar la Copa Sudamericana por la sanción que le impuso la CONMEBOL, lo cierto es que uno supone que tiene la calidad suficiente como para ser titular y demostrar su valor como refuerzo extranjero para esta temporada.

No obstante, quedó demostrado que Néstor Gorosito prefiere utilizarlo como pieza de recambio y, en su lugar, respetar el crecimiento que viene mostrando Piero Cari desde su debut. Fuera de lo estrictamente futbolístico, existiría una explicación que tiene que ver directamente con el comportamiento del futbolista uruguayo.

Pablo Ceppelini registra un gol con Alianza Lima en la temporada 2025. (Foto: Getty Images)

En RPP Noticias revelaron que la suplencia de Pablo Ceppelini es una decisión enteramente de ‘Pipo’ Gorosito, a raíz de algunas actitudes del mediocampista que no gustaron en el comando técnico. Esto, por supuesto, derivó en que Piero Cari tenga la primera opción para ser considerado dentro de la medular blanquiazul.

“La decisión de que haya jugado Cari el día sábado tiene que ver con algunas actitudes de Ceppelini que no han terminado de gustar en el comando técnico. No es una decisión porque solamente considere que Cari esté mejor que Ceppelini, hay algunas actitudes”, sostuvo el periodista Kevin Pacheco.

Como para hacer una comparativa, tomaron como ejemplo lo que pasó con Guillermo Enrique conta Talleres en Lima, cuando se suponía que iba a ser titular, pero terminó arrancando Marcos Huamán. “Pasó en su momento con Guillermo Enrique, que no digo sean las mismas actitudes, pero Enrique fue suplente ante Talleres porque, previamente, salió de cambio ante Atlético Grau y tuvo una pequeña discusión con (Jhamir) D’Arrigo”, comentó el comunicador.

En esa misma línea, Pacheco reforzó la idea de que a Néstor Gorosito no le tiembla la mano para tomar decisiones drásticas, con el objetivo de ponerle un alto a esas actitudes que no le gustan. “Hay algunas actitudes que normalmente no gustan en algunos futbolista y el técnico lo ratifica en la cancha (...) Hay algunas actitudes que no les ha gustado de Ceppelini”, aseveró.

Lo cierto es que Pablo Ceppelini sigue en deuda con Alianza Lima y por el momento no está siendo el refuerzo que todos pensaban, el ’10’ que iba a liderar al equipo desde el juego y el carácter. En cuanto a números, el volante de 33 años ha disputado hasta la fecha 12 partidos, siete por la Liga 1 y cinco por la Copa Libertadores, además de registrar un gol y dos asistencias. ¿Logrará reivindicarse?

Néstor Gorosito no ha sido inflexible en sus decisiones sobre sus jugadores. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de este empate sin goles con Sport Huancayo, Alianza Lima volverá a tener actividad esta semana cuando visite a Comerciantes Unidos, por la reprogramación de la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto. Dicho duelo está programado para el miércoles 18 de junio desde las 8:00 p.m. y se disputará en el Estadio Mansiche.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 Play, DGO, Zapping y Fanatiz. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del partido, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en la web de Depor.

