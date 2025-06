Como ya se hace costumbre cada semana, la polémica siempre acompaña los partidos de la Liga 1. El partido entre Alianza Lima y Comerciantes Unidos, en recuperación de la décima jornada, no fue la excepción, porque incluso ahora han salido los audios del VAR sobre el gol que se le anuló a los ‘cutervinos’, lo que ha dejado más inquietudes que aclaraciones y que, incluso, ha tenido como consecuencia la suspensión del juez principal. Ante esto, Winston Reátegui, señaló las inconsistencias que se presentaron en dicha situación.

El ex-director de la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) de nuestro país, no dudó en salir al frente para aclarar las dudas que dejó, a muchos, los audios VAR revelados hace algunas horas sobre la polémica mano de un jugador de Comerciantes Unidos, previo a un gol del mismo equipo, que fue anulado tras un arduo debate con el juez principal.

Michael Espinoza, que se encargó de impartir justicia en dicho momento, se tomó varios minutos para decidir invalidar el gol, algo que Reátegui dejó en claro que no está de acuerdo. “No se debió anular, porque no es inmediatez, como vemos en la imagen hay como 6 o 7 toques y luego viene el gol. Inmediatez es cuando el que recibe inmediatamente convierte el gol y en este caso no es así”, indicó.

Alianza Lima venció 1-0 a Comerciantes Unidos por la fecha 10 del Torneo Apertura 2025. (Foto: @Liga1TeApuesto)

Sin embargo, no fue el único cuestionamiento hacia Espinoza el hecho de haber anulado el gol, sino también el haber solicitado él, por voluntad propia, acercarse al on-field review. Pues, lo que muchos conocían de la regla, es que el juez de campo debía, primero, recibir la invitación de los que se encuentran en cabina para revisar la jugada, pero en este caso no fue así.

“Uno puede ser invitado al VAR, es lo usual, pero también el árbitro si considera puede decir ”yo quiero ir a ver esa jugada“. Lo que sucede acá es que, al parecer, Michael observa la jugada y él deja seguir. Porque si el hubiese visto mano sancionable, cortaba la jugada. En todo caso, en la comunicación previa hubiese dicho algo.”, señaló par L1 Max.

Reátegui añadió cuáles podrían haber sido los motivos para que tome dicha decisión errónea: “Yo percibo la presión, cosa que está mal porque el es árbitro internacional con muchos años en la categoría, y no porque le dicen los jugadores o un comando técnico tiene que ir a revisarlo. Ninguna persona puede dirigir al árbitro u ordenar que él vaya a ver el VAR, es potestad exclusiva del VAR y del árbitro”.

Por otro lado, en el mismo video publicado por la CONAR, se escucha en una parte el diálogo que tiene Espinoza hacia con un jugador donde menciona “para usted señor, iré a revisarla”, lo que ha causado extrañeza también en el ex presidente, por la experiencia que tiene dicho árbitro y la categoría FIFA que sostiene.

“Él dice, voy a ir al VAR por ti, eso es lo peor. Eso quiere decir que a partir de ahora todos los jugadores o comandos técnicos se van a sentir con la misma autoridad de decirle a los árbitros que vayan al VAR. Porque igual derecho, igual razón. Entonces el procedimiento estuvo mal”, comentó.

Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos por la fecha 10 del Torneo Apertura 2025. (Foto: @Liga1TeApuesto)

Finalmente, volvió a recalcar que la decisión fue tomada por una presión extra que sintió el árbitro Michael Espinoza. “El gol lo anula por presión, no creo que sea desconocimiento, porque ellos continuamente llevan cursos en Conmebol en FIFA. Es más, ellos han ido a una pretemporada cerca de 10 días a Conmebol, y no solo la parte física sino la parte técnica también”, concluyó.

Winston Reátegui fue destituido del cargo de presidente de la CONAR el pasado 31 de mayo, tras algunos problemas suscitados por decisiones arbitrales. Dicha destitución también causó cuestionamientos, pues días antes había propuesto una reestructuración del sistema arbitral.

