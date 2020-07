Alianza Lima vs. Deportivo Municipal EN VIVO | ONLINE | STREAMING | GRATIS | VÍA GOLPERU | EN DIRECTO se verán las caras este sábado en un emocionante partido que significará el regreso del fútbol peruano profesional a la televisión. A menos de una semana del reinicio de la Liga 1 íntimos y ediles acodaron un encuentro amistoso para medir fuerzas e ir preparándose para lo que serán los enfrentamientos por obtener el título a fin de año.

¿Cómo, dónde y cuándo VER GRATIS el Alanza Lima vs. Deportivo Municipal?

Alianza Lima vs. Deportivo Municipal se verán las caras el sábado 1 de agosto a partir de las 3:00 p.m. El duelo se llevará a cabo en el estadio Alejandro Villanueva de Matute y será televisado a través de GOLPERU. Pero no olvides que en Depor.com encontrarás el minuto a minuto, los goles y todas las incidencias para que no te pierdas ni un solo detalle del partido amistoso.

Los íntimos de La Victoria vienen entrenando arduamente en el complejo Esther Grande Bentín, donde ya han disputado partidos amistosos ante el puntero de la tabla de posiciones, Alianza Universidad y la Universidad San Martín. De tal forma que Alianza Lima, con Mario Salas a la cabeza, será uno de los equipos que llegue con mayor ritmo a la competencia.

Los dirigidos por Víctor Rivera, por su parte, permanecen concentrados en el club Humboldt, para intentar aprovechar al máximo el tiempo previo al reinicio del campeonato. En una reciente entrevista con Movistar Deportes, el estratega se refirió al enfrentamiento y aseguró que es algo que le genera cierta adrenalina debido al largo tiempo que tuvieron que esperar para volver a disputar un partido.

“Es la primera vez en 30 años que no dirijo durante 4 meses. Siempre tratamos de transmitirle a los jugadores ese ambiente de tener un buen estado de ánimo. Seguramente sentiré esa ansiedad de subir al bus y llegar al estadio, por más que sea un amistoso lo vamos a tomar como un partido real y después de tantos meses hay una adrenalina especial que es tan motivante en esta carrera”, sostuvo el ‘Chino’ Rivera.

Cabe precisar que Mario Salas ya tiene casi armado su equipo titular ya que hecho modificaciones mínimas durante los partidos amistosos previos que ha disputado. De tal forma que la oncena de Alianza Lima estaría conformada por: S. Rivadeneyra; K. Aguilar, R. Quijada, F. Duclós; A. Gómez; A. Fuentes, J. Ballón; J. Escate; Cavero, K. Ferreyra y C. Zúñiga.

Si bien Federico Rodríguez decidió dar un paso al costado por temas personales, Mario Salas aún cuenta con opciones para la delantera de su equipo. Cristian Zuñiga, Gonzalo Sánchez y Beto Da Silva son algunas de las cartas que maneja el ‘Comandante’. Además del delantero que él mismo pidió, tras la salida de Adrián Balboa, Patricio Rubio, quien aún no sabe si jugará el amistoso ante Municipal; todo dependerá del resultado de la prueba de COVID-19 que ya le realizaron.

Alianza Lima y Municipal: últimos enfrentamientos

28/02/20 Alianza Lima 1-0 Deportivo Municipal

01/01/19 Deportivo Municipal 2 - 2 Alianza Lima

16/03/19 Alianza Lima 2 - 2 Deportivo Municipal

10/08/18 Deportivo Municipal 1-0 Alianza Lima

05/06/18 Alianza Lima 3 - 1 Deportivo Municipal

26/11/17 Alianza Lima 1-0 Deportivo Municipal

30/07/17 Deportivo Municipal 0 - 2 Alianza Lima

Alianza Lima y Municipal: horarios en el mundo

Perú: 15:00

15:00 México: 15:00

15:00 Colombia: 15:00

15:00 Ecuador: 15:00

15:00 Chile: 16:00

16:00 Argentina: 17:00

17:00 España: 22:00





