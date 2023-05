Corrían los minutos finales del primer tiempo entre Alianza Lima y Atlético Mineiro y una imagen impactó a los hinchas ‘blanquiazules’: Ángelo Campos, a instantes de atajarle un penal a Hulk, se tocaba la rodilla en señal de dolor. Cuando todos pensaban que sería cambiado después de hacerse grande ante el delantero brasileño, continuó en el terreno de juego y completó todo el encuentro. Sin embargo, ese esfuerzo extra le costó caro y, según confirmó este sábado, no será tomado en cuenta para el cruce con Carlos A. Mannucci por precaución.

Si bien el portero de 30 años reveló que no está lesionado y que lo más probable es que pronto vuelva a entrenar a la par de sus compañeros, por lo que Guillermo Salas decidió no considerarlo para el compromiso ante el ‘Tricolor’ para evitar que su molestia se complique más. “No estoy lesionado (...) Es una decisión por cuidado, por precaución, para no agravar la situación. Hay que tener un poco de paciencia”, manifestó en diálogo con América Deportes.

Campos es consciente de que se viene una seguidilla importante de partidos para Alianza Lima, tanto en la Liga 1 como en la Copa Libertadores, por lo que la mejor decisión para su estadio físico será descansar y recuperarse por completo. “Yo me conozco muy bien y sé que el lunes vuelvo a entrenar normal”, agregó.

‘Chicho’ alineará a Franco Saravia en lugar de Campos, quien no juega desde aquella fatídica noche que vivió frente a Sport Huancayo. Ángelo, consciente de ello, le dio su respaldo y está seguro de que ‘Franquito’ estará a la altura de las circunstancias, protegiendo el arco ‘blanquiazul’ ante Mannucci.

“Es mi compañero de concentración desde el año pasado y lo conozco muy bien. Está a la altura de Alianza. Presión no hay porque el trabaja todos los días a mil por ciento para en cualquier momento entrar al arco”, puntualizó.

Franco Saravia sustituirá a Ángelo Campos en el arco de Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima)

¿Cómo llegan Alianza Lima y Mannucci?

Alianza Lima y Carlos A. Mannucci medirán fuerzas este domingo 7 de mayo desde las 8:00 p.m. en el estadio Alejandro Villanueva, en el partido correspondiente a la décima quinta jornada del Torneo Apertura 2023. Este duelo será clave para ambos conjuntos, pues necesitan de los tres puntos para seguir prendidos en la pelea por el título.

Los ‘blanquiazules’ llegan después de haber perdido por 2-0 en su visita a Atlético Mineiro por la Copa Libertadores, donde sumaron su primera derrota en el certamen continental. El ‘Tricolor’, por su parte, celebró en su último partido por la Liga 1 al derrotar por 2-0 a Unión Comercio en Trujillo.

¿Dónde ver el Alianza Lima vs. Mannucci?

Este partido entre Alianza Lima y Carlos A. Mannucci será transmitido por la señal exclusiva de Liga 1 MAX, la cual está disponible en la página web de Liga 1 Play. De la misma manera, si cuentas con el servicio de DIRECTV, tendrás acceso al canal de Liga 1 MAX si pagas un adicional a tu mensualidad básica. Si no tienes ninguna de dichas opciones, podrás seguir el encuentro en el minuto a minuto que te ofrece Depor.





