Es un ‘gladiador’. El sueño de Gianluca Lapadula por volver a la Serie A está más intactó que nunca. El ‘Bambino’ no la pasó bien la temporada pasada en Benevento (por diferencias con el DT de turno, Fabio Caserta, aunque en el campo siempre respondió con goles); sin embargo, hoy la vida le sonríe y se ha convertido en una pieza clave dentro de la pizarra de Claudio Ranieri en el Cagliari.

Por ejemplo, este último viernes, en marco de la fecha 37 de la Serie B, el delantero peruano se mandó un doblete en su visita al Perugia y dio una asistencia para la goleada del Cagliari, que entró en puestos de ‘semis’ para el ascenso.

‘Lapa’ se encargó de abrir y cerrar el marcador. A los 5 minutos, encontró un balón en el área tras un centro de Marco Mancosu, la bajó de pecho y la mandó a guardar. Paulo Azzi anotó el segundo a los 30′, Mancosu puso el 3-0 a los 45′ y Christos Kourfadilis anotó el cuarto tanto a los 49′.

Hasta que ‘Lapagol’ volvió a aparecer, a los 87′, para cerrar la abultada victoria. De esta manera, el atacante sumó 19 goles en la Serie B y sigue firme como goleador del torneo. Aunque lo más importante es que con sus tantos, el Cagliari se encuentra en el cuarto lugar de la tabla de posiciones, a falta de dos fechas para el término.

Zona que le garantiza un lugar en la semifinal por el ascenso a la Serie A. Por eso, después del partido, se mostró contento en las redes sociales y resumió su gran momento con una frase: “El único elemento más importante en mi existencia después del oxígeno: el gol”.

El reto de Cagliari y la opción del AC Milan

En Cagliari tienen claro que el camino hacia el ascenso no es fácil en la Serie B, pero en el mes de mayo culminará la etapa regular del torneo. Al equipo de Gianluca Lapadula le restan dos partidos por disputar: el primero será el 13 de ante Palermo, uno de los rivales directos y el 19 cierran el certamen frente a Cosenza, institución que lucha por no descender a la Serie C.

Con relación al futuro del delantero de la Selección Peruana, en los últimos días el periodista Christian Martin informó que el ‘9′ estaría en los planes del AC Milan para la próxima campaña, luego de que la directiva tomara la iniciativa de renovar el plantel para seguir compitiendo en la Serie A y, de paso, en la UEFA Champions League (en la campaña 2016-17, el ítalo peruano ya vistió los colores del club ‘Rossonero).





