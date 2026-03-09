La selección de Bolivia alcanzó un cupo para el repechaje al Mundial 2026, y buscará una histórica clasificación, aunque debe superar hasta a dos rivales. El primero de ellos es el combinado nacional de Surinám y, para este encuentro, ya se hizo oficial la lista de convocados.

El entrenador del seleccionado altiplánico, Óscar Villegas, incluyó al golero de Alianza Lima, Guillermo Viscarra, quien dejó atrás una lesión que lo marginó por varias semanas, y ya se encuentra a disposición del comando técnico blanquiazul, aunque no sería del arranque esta noche ante Melgar por la Liga 1.

Si bien el habitual inicialista en Bolivia es Carlos Lampe, el guardameta íntimo seha destacado no solo en la competencia local, sino también en Copa Libertadores, donde fue figura en la campaña 2025 y se ha sostenido como una pieza clave, en uno de los clubes más grandes del Perú.

Como se recuerda, Viscarra sufrió un desgarro de segundo grado en el recto femoral derecho, durante el partido de primera fase de Copa Libertadores ante 2 de Mayo de Paraguay en el estadio Alejandro Villanueva de Matute.

En la convocatoria, llamó la atención la ausencia del experimentado delantero Marcelo Martin Moreno, máximo goleador de su seleccionado y quien solo hace algunas semanas anunció su regreso al fútbol profesional, pese a ya estar retirado.

Actualmente juega en Oriente Petrolero y busca recuperar su mejor versión de cara al Mundial de Estados Unidos, a la espera que Bolivia supere su próximo encuentro ante el seleccionado ubicado América del Sur y el Caribe se jugará en la ciudad de Nueva León.

El partido está programado para el jueves 26 de marzo ante la selección de Surinam, desde las 6:00 p.m. (hora peruana). El ganador de este encuentro, jugará días más ante Irak por el pase directo a la fase de grupos del Mundial.

Bolivia quedó en la séptima posición de las Eliminatorias sudamericanas con 20 puntos, y dejó fuera de la pelea a Venezuela en una vibrante definición en la fecha final del torneo, luego de vencer por la mínima a Brasil en El Alto.

