Andrés Andrade no juega en Alianza Lima desde el pasado 15 de mayo, en la victoria por 2-1 sobre Deportivo Municipal. La lesión que sufrió no solo lo marginó del cierre del Torneo Apertura 2023 de la Liga 1 Betsson, sino también de los tres últimos duelos de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Así pues, tras dos meses de intensa recuperación, el ‘Rifle’ está apto y podría volver este domingo en el encuentro ante Sport Boys.

El mediocampista colombiano tuvo la mala suerte de padecer dicha lesión en la rodilla –la cual hasta la fecha no ha sido detallada por el propio club victoriano– cuando estaba en su mejor momento, siendo clave en la recordada victoria sobre Libertad (1-2) y con el respaldo de Guillermo Salas. Pese al prolongado tiempo de para, este viernes confirmó que ya está disponible para aparecer en lista.

“Me siento muy bien, ya me siento para competir. Esperemos aparecer en lista y poder tener minutos. Se ha hecho largo no haber jugado, pero creo que ha sido lo prudente para la lesión que tuve”, reveló el exjugador de Atlético Nacional. Esto quiere decir que todo dependerá de la decisión final que tome ‘Chicho’.

Respecto a las molestias que sintió durante todo este tiempo, Andrade afirmó que nunca estuvo en sus planes someterse a una operación, ya que cuando salió del país solo fue para seguir con su proceso de recuperación. “Tuve una lesión complicada en la rodilla, gracias a Dios ya está estable y hemos podido balancearla y poder participar para hacer fútbol con el grupo. Yo nunca me he operado. Cuando salí, no fue a operarme”, aclaró al respecto.

Finalmente, el volante ‘cafetero’ analizó el duelo de este fin de semana ante Boys y reconoció que no será un rival sencillo, como todos a los que enfrentarán a lo largo del Torneo Clausura. “El Boys es un equipo que viene compitiendo bien, es un equipo aguerrido. El Clausura es un torneo diferente, un torneo donde todo el mundo quiere sumar, quedar adelante y va a ser un partido complicado”, puntualizó.

Andrés Andrade no juega en Alianza Lima desde quincena de mayo. (Foto: Alianza Lima)





¿Cuándo será el partido entre Alianza Lima y Sport Boys?

El encuentro entre Alianza Lima y Sport Boys, válido por la cuarta jornada del Torneo Clausura 2023 de la Liga 1 Betsson, está programado para este domingo 16 de julio desde las 3:00 p.m. y se disputará en el estadio Nacional. Los ‘blanquiazules’ llegan a este partido luego de haber empatado sin goles con Sporting Cristal, mientras que la ‘Misilera’ está con la moral al tope tras sumar una importante victoria por 0-1 sobre Unión Comercio en Tarapoto.





