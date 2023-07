Luego de cuatro temporadas en el Emmen, Miguel Araujo decidió mudarse a la Major League Soccer (MLS) para jugar en el Portland Timbers, en una transferencia pactada hasta la temporada 2025. Tras sus primeras semanas de trabajo con el cuadro estadounidense, el zaguero nacional habló sobre su adaptación, lo que espera en esta experiencia en Estados Unidos, el futuro duelo con Lionel Messi y el arranque de las Eliminatorias para la Selección Peruana.

En diálogo con el periodista Alonso Contreras, el futbolista de 28 años valoró el respaldo inmediato de su técnico, el venezolano Giovanni Savarese, quien le facilitó el contacto con sus nuevos compañeros. “Bien, en la gira que tuvimos con dos partidos afuera, apenas había llegado y tenía dos días en el equipo. Giovanni quería que viaje para ir incorporándome al grupo, siempre es bueno estar conversando, el buen feeling que también hay en el grupo”, manifestó.

Respecto a su posición en el terreno de juego, Miguel Araujo se mostró abierto a poder jugar como central o lateral derecho, algo que ya hizo en el Emmen y la Selección Peruana. Incluso, reveló que Savarese siguió sus últimos encuentros con la ‘Blanquirroja’, donde tuvo la oportunidad de alternar como marcador diestro.

“Al llegar me preguntó en qué posición me siento más cómodo. Él me dijo que había visto mis dos últimos partidos con el Emmen y con la Selección Peruana, en la gira con Corea del Sur y Japón. Jugué de central y también pude ayudar como marcador. En el tema defensivo estoy ahí”, acotó al respecto.

Sobre la información que recabó antes de fichar por el Portland Timbers, la ‘Fiera’ conversó con Andy Polo –que jugó en el club entre el 2018 y 2022–, así como con Juan Reynoso, quien le recomendó marcharse al fútbol de Estados Unidos por su constante crecimiento durante los últimos años. “Con el primero que hablé fue con Andy (Polo), que estuvo aquí. Luego hablé con Ruidíaz, Gallese y Cartagena, para que me ayuden a la adaptación antes de venir. En la gira se lo había comentado (a Juan Reynoso) y me dijo que venga a ojos cerrados, que la MLS está buena y que iba a competir mucho”.

Miguel Araujo valoró la llegada de Lionel Messi a la MLS. (Foto: Getty Images)





Su debut, la Selección Peruana y el futuro duelo con Messi

El próximo partido del Portland Timbers será este sábado 15 de julio contra el Columbus Crew, sin embargo, Miguel Araujo no podría debutar, debido a que la MLS todavía no expide el visto bueno para que esté en el campo de juego. A pesar de esto, el defensor peruano no se impacienta y toma todo con calma. “La motivación está, yo simplemente estoy con la ganas de que la MLS dé el visto bueno para poder jugar. Me dicen que durante estos días dan la confirmación y el alta para estar en campo”, afirmó.

El exjugador de Alianza Lima también habló sobre la Selección Peruana y el arranque de las Eliminatorias, el cual será el próximo 7 de septiembre ante Paraguay en Ciudad del Este. “El grupo está fuerte, el chip de hace muchos años cambió totalmente. La gira en Asia, contra Corea y Japón, fueron dos partidos duros con dos países mundialistas. Creo que simplemente nos toca ahora a nosotros, regresar al club cada uno, estar metidos y peleando cada uno en su liga. Ahora se vienen Eliminatorias y son de vida o muerte”, recalcó.

Miguel Araujo jugó contra Corea del Sur en la última gira de la Selección Peruana por Asia. (Foto: Getty Images)

En referencia a las críticas que recibió el equipo después de la derrota ante Japón (4-1) y la insatisfacción de la hinchada con Juan Reynoso, Araujo le dio su respaldo total. “El tema de las críticas, en lo personal, no soy tanto de escucharlas. Cuando algo no me suma, no lo escucho. Con el ‘profe’ Juan, con los trabajos que tiene, lo intenso que es, en la práctica le gusta que todos chambeemos, enfocados, cada uno en su puesto. También la gente no se da cuenta, hay jugadores que llegamos con dos o tres días antes del partido y tienes pocos días para trabajar”, sostuvo.

Finalmente, Miguel Araujo cerró opinando sobre la llegada de Lionel Messi a la MLS tras fichar por el Inter Miami. Si bien el duelo con la ‘Pulga’ sería en la próxima temporada, valoró su presencia en Estados Unidos pues le dará otro valor a la liga. “La calidad, el fútbol, los ojos, todo va a estar en la MLS, como lo hizo Cristiano Ronaldo en la lida saudí. Una pena que no nos toque este año, nosotros estamos enfocados en los partidos que se vienen, los vamos a jugar con el cuchillo entre los dientes”, puntualizó,





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.