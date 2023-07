NO APROVECHAMOS LA OPORTUNIDAD

La semana arrancó con mucho optimismo para los equipos peruanos. Universitario de Deportes venía de golear 4-0 a Cantolao. Tenía que visitar al poderoso Corinthians en el Arena Química Arena de Sao Paulo. Sin embargo, el ‘Timao’ anunció días previos que guardaría a sus mejores futbolistas para encarar la revancha de la Copa de Brasil ante América Mineiro, rival con el que perdió en la ida 1-0. Vanderlei Luxemburgo, su técnico, dejó afuera de la lista a casi todos sus titulares, excepto el uruguayo Bruno Méndez. Si bien es cierto los equipos peruanos no están para menospreciar a un rival a nivel internacional, si había un momento para dar un carpetazo era este. Sin embargo, La ‘U’ mostró un juego defensivo y supo sostener el empate hasta la expulsión de Alex Valera. Finalmente, Corinthians llegaría al gol y con eso sacó la ventaja en la serie. Una deuda para Jorge Fossati, que a nivel internacional solo pudo sumar en La Plata, cuando se impuso 1-0 a Gimnasia con gol de penal de Alexander Succar .

Por su parte, Sporting Cristal llegaba en su mejor momento de la temporada. Con un equipo ya definido y practicando la idea de juego de su técnico Tiago Nunes. Además, con 15 partidos consecutivos sin perder y arrancando la serie en Lima, tenía todos los boletos para marcar una diferencia ante un Emelec que durante dodo 2023 apenas había ganado un partido como visitante (3-1 a Barcelona). Además, llegaba con dos semanas sin jugar partidos oficiales, ya que el torneo en Ecuador recién se reactiva a principios de agosto. Pese a que dominó gran parte del juego, no tuvo grandes chances. Emelec aprovechó un error defensivo y marcó el 1-0 que no se movería más en el Nacional. Así extendió su mala racha ante el ‘Bombillo’, al que nunca le pudo ganar en la capital .

Corinthians le dio prioridad a los torneos brasileños que a la Sudamericana. Video: Conmebol.

REFUERZOS RESPONDIERON, PERO NO ALCANZÓ

Universitario de Deportes presentó a Edison Flores como novedad en su lista para los PlayOff. ‘Orejas’, quien ya había tenido minutos en los choques previos (Alianza Atlético y Cantolao), arrancó el juego en el banco de suplentes. Ingresó en el segundo tiempo y fue ahí donde también apareció Piero Quispe, quien en la primera mitad había pasado desapercibido. Flores y Piero empezaron a rotar el balón y desesperar a los futbolistas del ‘Timao’. Además, el exvolante de Atlas de México se mostró siempre participativo y pedía la pelota a cada rato. Tras la expulsión de Valera, tuvo que ser improvisado como delantero y ahí no pudo lucirse porque la ‘U’ se dedicó a replegar sus líneas tras quedarse con uno menos.

Nicolás Pasquini llegó a Perú el último domingo. Si bien su fichaje ha convencido al hincha celeste, apenas tuvo un par de días de entrenamiento y para conocer al grupo. Al que, a nivel internacional, se termina pagando. El zurdo ingresó en el segundo tiempo por Nilson Loyola y se mostró movedizo en ataque y colaborativo en defensa. Ya Cristal perdía con Emelec, pero creemos que Pasquini será un buen aporte para el fútbol peruano .

Edison Flores ingresó en el segundo tiempo frente a Corinthians y la 'U' levantó su juego. (@dsports)

EXPULSIONES INFANTILES

Esto ha sido una constante de Universitario y Cristal en esta temporada (ver cuadros adjuntos). La ‘U’ lo padeció esta semana tras la irresponsabilidad de Alex Valera, quien recibió la tarjeta roja tras una plancha a un defensa rival. En un partido apretado, y en esta instancia internacional, este tipo de errores se pagan caro. Nadie niega las virtudes y dotes goleador de ‘Valegol’, pero su caso ya es reincidente: suma tres expulsiones en 2023 . Tras dejar a los cremas con 10 jugadores, le quitó la posibilidad de replanteo a Jorge Fossati, ya que ya estaban por ingresar Horacio Calcaterra y Emanuel Herrera. Finalmente, Herrera se quedó con las ganas de ingresar y el ‘Timao’ alcanzó el gol de la victoria.

Expulsados de Sporting Cristal a nivel internacional en 2023

FECHA TORNEO RESULTADO EXPULSADO RESULTADO ANTES DE 5 DE ABRIL LIBERTADORES Cristal 1-3 FLUMINENSE YOSHIMAR YOTÚN 1-3 25 DE MAYO LIBERTADORES Cristal 1-1 River Plate RAFAEL LUTIGER 1-0 7 DE JUNIO LIBERTADORES The Strongest 1-2 CRISTAL GIANFRANCO CHÁVEZ 1-1

Expulsados de Universitario de Deportes a nivel internacional en 2023

FECHA TORNEO RESULTADO EXPULSADO RESULTADO ANTES DE 8 DE JUNIO SUDAMERICANA SANTA FE 2-0 Universitario NELSON CABANILLAS 0-0 11 DE JULIO SUDAMERICANA CORINTHIANS 1-0 Universitario ALEX VALERA 0-0

Es la segunda vez que Alex Valera es expulsado a nivel internacional. En 2022 vio la roja ante Barcelona de Guayaquil, en la Fase 2 de la Copa Libertadores.

MALOS PLANTEOS Y REPLANTEOS

Esto lo vimos en los dos partidos. El que menos dirá que siempre es más fácil hablar con el resultado puesto, pero hay que señalar que Corinthians y Emelec nunca pusieron en riesgo un buen resultado en sus partidos. La ‘U’ salió desde el primer momento a no perderlo en Brasil. Pese a que Corinthians presentó un ‘11′ totalmente renovado, el plan de Fossati fue esperar atrás, los minutos corran que el rival empiece a jugar con la presión y desesperación de la gente para así encontrar alguna contra en la segunda parte. Siendo esta una llave de 180 minutos, no era mal negocio para la ‘U’ empatar en Sao Paulo. En el momento de los cambios, sorprendió el ingreso de Alfonso Barco en lugar de Jorge Murrugarra. Porque normalmente la primera alternativa es Horacio Calcaterra y porque ‘Murru’ lo estaba haciendo bien y no tenía ni siquiera amarilla como para pensar en un riesgo de expulsión.

En el otro juego, se sabía que Emelec vendría a Lima a buscar por lo menos el empate. Tras el partido, Tiago Nunes remarcó lo difícil que fue vulnerar a una defensa replegada como la del ‘Bombillo’. Si bien hubo actuaciones bajas en lo individual, también en el banco no hubo reacción ante el férreo planteamiento del rival. Washington Corozo, por su velocidad, generó más que un Alejandro Hohberg que estuvo apagado y debió salir antes. A Cristal le costó llegar por los costados y Joao Grimaldo fue bien controlado gran parte del juego. Tal vez Martín Távara le hubiera dado la alternativa con el pase largo y buscar que Brenner Marlos tenga más participación en el juego.

Sporting Cristal nunca pudo ganarle a Emelec jugando en Lima. Video: Conmebol.

LAS LLAVES ESTÁN ABIERTAS

Lo bueno, dentro de lo negativo que no fue sumar en estos partidos de ida, es que tanto Universitario como Cristal tienen chances intactas de clasificar. Los cremas cierran la serie en el Monumental, donde ya se confirmará que se jugará a estadio lleno. La ‘U’ tiene buenos números en esta temporada: solo perdió ante Alianza Lima en el clásico (19 de febrero) y empató con Goiás (20 de abril). Luego siempre ganó. Queda claro que Corinthians, así presente un equipo alterno, tiene un nivel de exigencia que lo que se ve los fines de semana en la Liga 1. Un triunfo por la mínima diferencia forzará los penales. El gol de visita no vale doble.

Cristal también está obligado a ganar y tendrá que hacerlo en Guayaquil, donde Emelec perdió dos partidos en este año, aunque ninguno a nivel internacional: derrotó a Deportivo Cuenca, Huracán y Danubio, además de empatar con Guaraní. Mientras que los celestes, a nivel internacional, solo ganaron en La Paz (2-1 ante The Strongest) e igualó 1-1 con Fluminense. Seguro será complicado, pero también proyectamos un juego distinto a lo que vimos en el Nacional.

Universitario de local a nivel internacional en 2023

FECHA TORNEO INSTANCIA RESULTADO GOLES U 9 DE MARZO SUDAMERICANA FASE 1 UNIVERSITARIO 2-0 CIENCIANO PIERO QUISPE, EMANUEL HERRERA 20 DE ABRIL SUDAMERICANA GRUPOS Universitario 2-2 Goiás WILLIAMS RIVERO, ALEX VALERA 4 DE MAYO SUDAMERICANA GRUPOS UNIVERSITARIO 2-0 Santa Fe EMANUEL HERRERA, DARÍO DI BENEDETTO 28 DE JUNIO SUDAMERICANA GRUPOS UNIVERSITARIO 1-0 Gimnasia PIERO QUISPE

Sporting Cristal de visita a nivel internacional en 2023

FECHA TORNEO INSTANCIA RESULTADO GOLES SC 21 DE FEBRERO LIBERTADORES FASE 2 NACIONAL 2-0 Cristal - 9 DE MARZO LIBERTADORES FASE 3 Huracán 0-0 Cristal - 19 DE ABRIL LIBERTADORES GRUPOS RIVER PLATE 4-2 Cristal IGNÁCIO, WASHINGTON COROZO 7 DE JUNIO LIBERTADORES GRUPOS The Strongest 1-2 CRISTAL BRENNER MARLOS, WASHINGTON COROZO 27 DE JUNIO LIBERTADORES GRUPOS Fluminense 1-1 Cristal BRENNER MARLOS

La última vez que la ‘U’ fue local a nivel internacional, derrotó 1-0 a Gimnasia de Argentina. Un resultado similar ante Corinthians forzará los penales.





