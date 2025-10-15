Alianza Lima anunció convocados ante Sport Boys. (Foto: Liga 1 / Alianza Lima)
Alianza Lima anunció convocados ante Sport Boys. (Foto: Liga 1 / Alianza Lima)

Alianza Lima vuelve a la acción en el Torneo Clausura 2025, teniendo en cuenta que la Liga 1 va llegando a su etapa final. Los blanquiazules necesitan recuperar puntos luego de una temporada con mucha actividad, pero donde descuidaron su paso por el plano local. Este jueves 16 de octubre, reciben a Sport Boys en el estadio Alejandro Villanueva -en el marco de la fecha 14- y se anunció a los jugadores que están disponibles. Entre las ausencias, destacan los nombres Guillermo Viscarra, Guillermo Enrique y Alan Cantero.

Noticia en desarrollo...

TAGS RELACIONADOS