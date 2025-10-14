La Selección Peruana se mantiene en el centro de la conversación tras conocerse que rechazó disputar dos amistosos durante esta fecha FIFA de octubre. Mientras varios combinados aprovecharon la ventana internacional para sumar rodaje, la ‘Bicolor’ solo pactó un encuentro frente a Chile. Sin embargo, la decisión no fue casual. Según se conoció, en la Videna se analizaron otras propuestas que finalmente fueron descartadas por considerar que no aportarían al objetivo principal: medir al equipo contra rivales de nivel similar.

Durante las últimas horas, trascendió que la Federación Peruana de Fútbol recibió ofertas para jugar contra las selecciones de República Dominicana y Puerto Rico, combinados pertenecientes a la Concacaf. Aunque los partidos pudieron servir como vitrina para probar jugadores, el comando técnico optó por no concretarlos, buscando evitar resultados engañosos que no reflejen el verdadero momento futbolístico de la ‘Blanquirroja’.

De acuerdo con información compartida por el periodista Gustavo Peralta, desde la interna de la FPF hubo consenso en que enfrentar a equipos de menor jerarquía podría generar una falsa sensación de mejora. “Los rivales que Perú tenía para jugar ese siguiente partido eran República Dominicana y Puerto Rico. Pero en la federación dijeron ni a bala”, reveló el comunicador en L1 Radio.

El argumento detrás de esta decisión estaría centrado en el análisis competitivo. En la federación sostienen que la prioridad es disputar compromisos que permitan evaluar realmente el rendimiento del grupo, sobre todo pensando en el repechaje mundialista del próximo año. Por eso, se busca oponentes que representen un desafío táctico y físico comparable al que Perú enfrentará en Sudamérica.

En ese sentido, la elección de Chile no fue al azar. Ambos equipos quedaron fuera del Mundial y atraviesan procesos de reestructuración, por lo que se consideró un rival adecuado para obtener conclusiones más precisas sobre el desempeño del plantel dirigido por Manuel Barreto. A diferencia de los combinados caribeños, el conjunto chileno presenta un estilo más cercano al que se encontrará en futuras competencias oficiales.

Además, desde la FPF se habría evaluado que jugar contra selecciones como Puerto Rico o República Dominicana no aportaría al ranking FIFA ni a la preparación táctica. Incluso, algunos dirigentes señalaron que “no se quiere repetir viejas prácticas” en las que se pactaban amistosos solo para sumar victorias fáciles y generar ilusión momentánea entre los hinchas.

Otro punto que pesó en la decisión fue el aspecto logístico. Enfrentar a selecciones de la Concacaf implicaba traslados y costos adicionales que no compensaban el beneficio deportivo esperado. Por eso, la federación prefirió concentrar los esfuerzos en un solo partido de alto nivel competitivo antes que disputar varios encuentros de baja exigencia.

Cabe resaltar que la selección todavía busca cerrar al menos un amistoso adicional para noviembre, aunque la prioridad será que el rival esté dentro del top 50 del ranking FIFA. La idea es mantener el enfoque en rivales exigentes que obliguen a mejorar tanto en lo físico como en lo táctico.

La selección peruana afrontó un amistoso ante Chile en Santiago. (Foto: FPF)

¿Cuándo volverá a jugar la Selección Peruana?

Luego de perder por 2-1 a manos de Chile, la Selección Peruana volverá a tener actividad dentro de aproximadamente un mes cuando visite a Rusia, en el partido amistoso válido por la fecha FIFA del próximo mes. Dicho duelo está programado para el miércoles 15 de noviembre, se disputará en el Gazprom Arena (San Petersburgo) y el horario aún está por confirmarse.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de Movistar Deportes por la señal de cable, disponible en los canales 003 y 703 HD de Movistar TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play). Por señal abierta, el choque de verá por ATV (Canal 9) y América TV (Canal 4). Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR