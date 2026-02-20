Descentralizado 

Alianza Lima vs. Sport Boys EN VIVO: minuto a minuto por internet gratis vía Liga 1 MAX

Alianza Lima vs. Sport Boys se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO, hoy desde las 8:00 p.m. en el Estadio Alejandro Villanueva. Sigue el minuto a minuto en Depor y la transmisión vía Liga 1 MAX por Movistar TV, DIRECTV y Zapping.

Alianza Lima vs. Sport Boys juegan por la Liga 1 2026. (Diseño: Depor)
Últimos resultados entre Alianza Lima vs. Sport Boys en Matute:

✅ Torneo Clausura 2025: Alianza Lima 3-1 Sport Boys

✅ Torneo Apertura 2023: Alianza Lima 2-0 Sport Boys

✅ Torneo Clausura 2022: Alianza Lima 3-1 Sport Boys

✅ Torneo Apertura 2019: Alianza Lima 3-0 Sport Boys

✅ Torneo Apertura 2018: Alianza Lima 1-0 Sport Boys

✅ Descentralizado 2012: Alianza Lima 4-0 Sport Boys

Sport Boys llega a este partido después de vencer por 1-0 a Atlético Grau, por la pasada fecha 3 del Torneo Apertura 2026.

Alianza Lima llega a este partido luego de empatar sin goles con Alianza Atlético, por la pasada fecha 3 del Torneo Apertura 2026.

El Estadio Alejandro Villanueva será el escenario principal del partido entre Alianza Lima vs. Sport Boys.

El partido entre Alianza Lima vs. Sport Boys es válido por la fecha 4 del Torneo Apertura 2026.

¡Buenos días, lectores de Depor! Bienvenidos a este minuto a minuto donde podrán seguir todas las incidencias del partido entre Alianza Lima vs. Sport Boys.

