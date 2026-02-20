Descentralizado
Alianza Lima vs. Sport Boys EN VIVO: minuto a minuto por internet gratis vía Liga 1 MAX
Alianza Lima vs. Sport Boys se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO, hoy desde las 8:00 p.m. en el Estadio Alejandro Villanueva. Sigue el minuto a minuto en Depor y la transmisión vía Liga 1 MAX por Movistar TV, DIRECTV y Zapping.
NO TE PIERDAS
Últimos resultados entre Alianza Lima vs. Sport Boys en Matute:
✅ Torneo Clausura 2025: Alianza Lima 3-1 Sport Boys
✅ Torneo Apertura 2023: Alianza Lima 2-0 Sport Boys
✅ Torneo Clausura 2022: Alianza Lima 3-1 Sport Boys
✅ Torneo Apertura 2019: Alianza Lima 3-0 Sport Boys
✅ Torneo Apertura 2018: Alianza Lima 1-0 Sport Boys
✅ Descentralizado 2012: Alianza Lima 4-0 Sport Boys