El pasado viernes, Alianza Lima venció 1-0 a Sport Boys en Matute, en un partido correspondiente a la fecha 4 del Torneo Apertura 2026 de la Liga1 Te Apuesto.
Durante el encuentro, Sport Boys solicitó una supuesta tarjeta roja para Piero Cari tras una jugada con Luciano Nequecaur. La acción fue revisada por el VAR y generó debate en el campo de Alianza Lima, lo que motivó que la Liga Profesional difundiera los audios relacionados con la jugada que finalmente derivó en un gol anulado.
“Durante la disputa, el jugador de Alianza extiende el brazo y golpea con la palma el rostro. No es una conducta violenta. Es producto de la disputa”, señalaron desde la cabina del VAR.
“Y es el jugador que hace el gol... Listo. Voy con falta en ataque”, fue lo que finalmente pitó el referí Jordi Espinoza.
El partido se decidió con un tanto de Renzo Garcés, que aprovechó un tiro de esquina ejecutado por Jairo Vélez para empujar el balón a la red y darle a los “íntimos” la victoria en un duelo donde dominaron las transiciones rápidas y la presión alta. Esa anotación fue crucial para mantener al equipo victoriano invicto en el torneo y sumar tres puntos vitales.
Este triunfo coloca a Alianza Lima con 10 puntos tras cuatro fechas, ubicándose en el segundo lugar de la tabla, únicamente por detrás de UTC por diferencia de goles, en un campeonato donde ambos equipos comparten el liderato con puntajes similares y se enfrentarán este fin de semana en un partido no apto para cardíacos,
TE PUEDE INTERESAR
- ¡Peligra la sede! Caos en Guadalajara tras muerte del ‘Mencho’ alerta a la FIFA por el Mundial 2026
- Jairo Concha y su tajante opinión tras empate de Universitario contra Cristal: “Es culpa de todos...”
- Javier Rabanal: el responsable del empate de Universitario y por qué perdieron ventaja de 2-0 ante Cristal
- ¡Malas noticias! Wilder Cartagena volvió a lesionarse tras su regreso a la MLS luego de 1 año de para
- Fixture, calendario y partidos de la Liga 1 2026: revisa los enfrentamientos del Torneo Apertura y Clausura
- Calculadores de la Liga 1 2026: pronostica los resultados y juega con la tabla de posiciones