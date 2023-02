Tal como fue de público conocimiento en horas de la mañana, Alianza Lima participará de la fecha 4 del Torneo Apertura 2023 a pesar de no haber llegado a un acuerdo con la Federación Peruana de Fútbol (FPF) sobre los derechos televisivos. Además de haberlo confirmado esta tarde a través de sus redes sociales, el elenco de La Victoria fue enfático en un punto que generaba muchas dudas en la hinchada ‘blanquiazul’: el partido ante Sport Boys no será transmitido por ninguna casa televisora, radial ni mucho menos de manera virtual.

En principio se creía que, tal como lo había hecho Universitario de Deportes y el mismo Sport Boys, los ‘Íntimos’ iban a recurrir a una transmisión por sus redes sociales. Sin embargo, según señalan en su reciente comunicado, la medida cautelar interpuesta por la FPF les impide realizar dicha operación.

“Informamos que el partido (ante Sport Boys) no podrá ser transmitido por ninguna señal televisiva, radial o virtual, incluyendo nuestros canales propios y redes sociales, todo esto debido a la medida cautelar interpuesta por la FPF”, señalan los victorianos.

Asimismo, sobre la presencia de hinchas en las tribunas del estadio Alejandro Villanueva en el partido ante la ‘Misilera’, confirmaron que durante las próximas horas darán a conocer las localidades que estarán habilitadas para este domingo. Es muy probable que no se habiliten las cuatro tribunas, debido a que todavía se siguen realizando los trabajos para colocar las torres de iluminación.

Clubes opositores no llegaron a un acuerdo con la FPF

En las últimas horas se confirmó que Alianza Lima, Melgar, Cienciano, Binacional, Cusco FC y Deportivo Municipal –quienes perdieron por ‘walkover’ su primer partido en la Liga 1– se presentarán este fin de semana a sus respectivos partidos de este fin de semana y serán parte de la fecha 4 de la Liga 1. Estos seis clubes solicitaron, desde hace una semana, que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) levante la medida cautelar por tema de los derechos de TV (este punto aún no se resuelve).

Las reuniones entre estas seis instituciones y los directivos del máximo ente rector del fútbol peruano comenzaron el último martes, y la sensación es que había predisposición para el diálogo. Así lo dijo Sergio Ludeña, administrador de Cienciano: “Lo saludable es que hemos tenido una mesa de diálogo con la FPF y hemos dado nuestro punto de vista. Mañana tenemos una próxima reunión y esperamos llegar a un acuerdo porque debemos analizar los temas legales”. Sin embargo, el miércoles no se sostuvo ese diálogo y las cosas no avanzaron.

Con este panorama y, por supuesto, el riesgo de perder la categoría por un segundo ‘walkover’, los clubes señalados decidieron, según confirmó ‘RPP Deportes’ que se presentarán este fin de semana. Si bien existieron algunos acuerdos entre la FPF y los clubes que poseen contrato con Consorcio Fútbol Perú, al no avanzar las negociaciones, no se pudo obtener la luz verde para la transmisión de los encuentros por GOLPERU, por lo que los seis equipos evalúan las acciones que tomarán para no perjudicar a sus hinchas, quienes están ansiosos por verlos en acción.





