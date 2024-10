Este miércoles (a las 8:30 p.m.), desde el Estadio Nacional, tendremos el partido de la fecha 15: Sporting Cristal vs. Universitario de Deportes. Los rimenses, quintos en la tabla con 25 unidades y que vienen de una derrota (perdieron 1-0 contra Alianza Atlético), buscarán remediar su situación ante los cremas, que siguen en lo más alto de la tabla de posiciones con 33 puntos. A propósito de este duelo, Christofer Gonzales, que vistió ambos colores, habló sobre lo que será este enfrentamiento y también mandó un mensaje a la hinchada. Por otro lado, Guillermo Farré, del equipo, también se refirió al choque contra los merengues.

Tras ser consultado sobre lo que será el duelo contra su explantel, Gonzales resaltó la intensidad. “Estoy seguro de que será un buen encuentro. Para nosotros, es un clásico”, comentó ‘Canchita’ para las cámaras de Liga 1 Max. Asimismo, tras la última derrota, la molestia de la hinchada no se hizo esperar; entonces, el mediocampista les mandó un mensaje. “A los hinchas les digo que sigan confiando en este gran equipo”, expresó el mediocampista.

Además comentó lo que fue el duelo contra los ‘Churres’. “Tratamos de intentar por todos lados. Igual, iniciando el segundo tiempo, tuvimos muchas más posibilidades en profundidad, en ataque. Lastimosamente, no se pudo concretar. Esto sigue, quedan tres partidos que tenemos que ganarlo”, expresó el mediocampista. Es importante indicar que Gonzales llegó a sumar algunos minutos -ingresó a los 84′ por Irven Ávila- contra Alianza Atlético, donde fueron superados tras el gol de Renato Espinoza a los 41′. Sin embargo, su participación no fue determinante, ya que su equipo no pudo lograr el empate, complicando su presencia en los playoffs.

Por otro lado, Guillermo Farré, DT del equipo, también se refirió a lo que será este compromiso contra la ‘U’. “Es muy importante. Universitario es el equipo que ha salido campeón en el Apertura, el que está puntero. Es importante para nosotros ganar ese partido, así que lo afrontamos con esa mentalidad”, precisó el estratega. Además, también mandó un mensaje a los fanáticos celestes.

“Gracias a los hinchas por el acompañamiento de siempre. Sabemos que tenemos que brindarles alegrías, y que al no hacerlo seguramente estarán descontentos, pero la idea es siempre dar lo mejor para que Cristal gane y sume muchos puntos”, manifestó el argentino. Por otro lado, no dudó en comentar sobre el tiempo extra de 15 minutos que dio el árbitro en el partido en Sullana.

“Como lo dije en conferencia de prensa, hacía mucho tiempo que no veía tanto tiempo de alargue en un partido con tan poco juego. Pero es parte también de la estrategia que se arma para poder ganar los partidos, y es lo único que tengo de objeción”, comentó para la L1 MAX.

¿A qué hora inicia Sporting Cristal vs Universitario?

Siguiendo con la programación, Sporting Cristal se enfrentará contra Universitario de Deportes el miércoles 23 de octubre. El inicio del encuentro está fijado para las 8:30 p.m. hora local de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil, el juego comenzará a las 10:30 p.m., mientras que en Venezuela y Bolivia será a las 9:30 p.m. En México, el encuentro arrancará a las 7:30 p.m.

¿En qué canales TV ver Sporting Cristal vs Universitario?

Por la fecha 15, Sporting Cristal y Universitario de Deportes será transmitido para todo el Perú por la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming a través de Liga 1 Play, Zapping y Fanatiz. Recuerda que también podrás vivir el minuto a minuto de este encuentro por Depor.





