Alianza Lima vs. Sport Huancayo EN VIVO: minuto a minuto gratis vía Liga 1 MAX por internet

Alianza Lima vs. Sport Huancayo juegan EN VIVO y EN DIRECTO, hoy desde las 12:00 p.m. por el Torneo Apertura 2026. Sigue el minuto a minuto en Depor y la transmisión por L1 MAX (antes Liga 1 MAX).

Alianza Lima vs. Sport Huancayo se enfrentan por la fecha 1 del Torneo Apertura 2026. (Diseño: Christian Marlow / Depor)
¿En qué canales ver Alianza Lima vs. Sport Huancayo?

El encuentro entre Alianza Lima vs. Sport Huancayo será transmitido en exclusiva por la señal de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), disponible en cableoperadores como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de DGO, Movistar TV App, Zapping, L1 MAX, Zapping y Claro Video.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs. Sport Huancayo?

Este encuentro entre Alianza Lima vs. Sport Huancayo se disputará este viernes 30 de enero desde las 12:00 p.m. en Perú, con dos horas más en Argentina, Chile, Uruguay, Brasil y Paraguay, y seis horas más en España.

El Estadio IPD de Huancayo será el escenario principal del partido entre Alianza Lima vs. Sport Huancayo.

El partido entre Alianza Lima vs. Sport Huancayo es válido por la fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

¡Buenos días, lectores de Depor! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Alianza Lima y Sport Huancayo.

