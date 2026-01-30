Descentralizado
Alianza Lima vs. Sport Huancayo EN VIVO: minuto a minuto gratis vía Liga 1 MAX por internet
Alianza Lima vs. Sport Huancayo juegan EN VIVO y EN DIRECTO, hoy desde las 12:00 p.m. por el Torneo Apertura 2026. Sigue el minuto a minuto en Depor y la transmisión por L1 MAX (antes Liga 1 MAX).
NO TE PIERDAS
¿En qué canales ver Alianza Lima vs. Sport Huancayo?
El encuentro entre Alianza Lima vs. Sport Huancayo será transmitido en exclusiva por la señal de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), disponible en cableoperadores como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de DGO, Movistar TV App, Zapping, L1 MAX, Zapping y Claro Video.