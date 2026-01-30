Cuando parecía que el fútbol peruano no podía caer más hondo, siempre se dan razones para creer que no tenemos un límite y que podemos estar cada vez peor. Este viernes 30 de enero, a poco para el inicio del encuentro entre Alianza Lima y Sport Huancayo, Depor pudo confirmar que este no será televisado por L1 MAX a raíz de una radical decisión de la Liga de Fútbol Profesional Peruana por deudas pendientes de 1190 Sports.

Sucede que la Liga le hizo saber al delegado del compromiso, Luis Arenas, que no iban a permitir el despliegue de equipos de 1190 Sports para la transmisión del Alianza Lima vs. Sport Huancayo. El argumento es que buscan que se firme la adenda para la reducción de fechas de pago –menor a los 60 días–, además de que se asuma la responsabilidad de los pagos atrasados.

El problema se agrava si consideramos que a los clubes le deben los pagos de los meses de noviembre y diciembre del año pasado, motivo por el cual decidieron ponerse firmes ante 1190 Sports, empresa que cuenta con los derechos de televisación de la Liga 1 desde el 2023, luego de firmar un contrato con la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

Por otro lado, según la información a la que tuvo acceso este diario, la FPF buscaba que los clubes emitan los recibos de enero para que les paguen lo correspondiente a este mes, pero con la promesa de que el dinero de noviembre y diciembre lo iban a recibir después. Claramente la Liga de Fútbol Profesional Peruano se puso firme.

De esta manera, el Alianza Lima vs. Sport Huancayo inició sin transmisión oficial por parte de L1 MAX, canal que cuenta con los derechos del campeonato. Los talentos enviados a Huancayo para este partido iniciaron su trabajo desde los exteriores del recinto huancaíno, generando múltiples comentarios de los hinchas en redes sociales.

Noticia en desarrollo...

