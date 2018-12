Alianza Lima recibirá a Sporting Cristal el Matute (este miércoles a las 8 p.m.) y Mario Salas no va a salir a especular. El entrenador celeste dijo que su equipo va a tomar el protagonismo y mantener el estilo que ha impuesto en todas las canchas que le tocó jugar.

"Nosotros vamos a hacer lo que siempre hacemos no podemos disfrazarnos con otras situaciones. Vamos a ir a asumir el protagonismo, vamos a ser un equipo de acción. Eso es lo que hemos hecho en Matute, en el Nacional, Cusco, Arequipa, en todos lados. Sporting Cristal va a ir a ganar el partido", dijo en conferencia de prensa.

Alianza Lima vs. Sporting Cristal: juega en Matute el primer partido por la final del Descentralizado 2018



El DT de Sporting Cristal habló de la posible ausencia de Mauricio Affonso. "Para nosotros no es ventaja que Mauricio Affonso no juegue. Él y Janio Posito son jugadores para tener en cuenta. Alianza Lima tiene un plantel competitivo y cuando le falta un jugador de gran nivel puede aparecer otro. No desestimo a ninguno de los dos, Alianza tiene la calidad y el plantel para suplir a Affonso sin ningún problema", señaló.

Mario Salas no entró en la polémica por la presencia de Alianza Lima en una final sin haber ganado un torneo. "Alianza Lima es un justo ganador y se ha ganado jugar la final no solo por haber superado a Melgar, sino por lo que hizo durante el año".

El juego del rival está más que estudiado por el entrenador de Sporting Cristal: "La forma y el estilo de juego de Alianza Lima es muy claro, puede variar la característica del centro delantero pero su estilo no va a variar más allá de los cambios de jugadores. Eso nos permite tener claridad de cómo juega Alianza Lima y como nos va a jugar".

NO DEJES DE VER

Leao Butrón en pleno baile. (Instagram)

LEE TAMBIÉN