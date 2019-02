Sporting Cristal vs. Alianza Lima: Gonzalo Godoy vuelve ante los celestes

En el debut y aniversario de Alianza Lima , ante Sport Boys, faltó un invitado especial en la cancha: Gonzalo Godoy. El central ‘charrúa’ tuvo que cumplir con el castigo que arrastró de la final del 2018 pero ante Sporting Cristal estará listo para debutar en la Liga 1.

Será decisión de Miguel Ángel Russo ponerlo, o no. Fue Aldair Fuentes quien lo reemplazó ante los rosados y no lo hizo mal, por lo que el DT argentino deberá elegir a uno. El que se mantendría en el once es Hansell Riojas.

Sporting Cristal vs. Alianza Lima: fecha, hora y canal del encuentro por la segunda fecha de la Liga 1



El partido entre Alianza Lima y Sporting Cristal se jugará este domingo, a las 4 de la tarde en el Estadio Nacional. La fecha es de los celestes y el partido recibió la autorización para disputarse con las dos hinchadas.

Seis veces se enfrentaron blanquiazules y celestes la temporada pasada: cuatro triunfos cerveceros, uno de Alianza Lima y un empate. Ambos definieron el título en 2018, el mismo que fue para Sporting Cristal.

