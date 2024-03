Según lo que viene preparando Alejandro Restrepo, Alianza Lima mantendría el 3-5-2 y solo hará una modificación: el ingreso del arquero Ángel De la Cruz en lugar de Franco Saravia, ausente por expulsión. A falta de confirmación, el resto del equipo sería el mismo. Eso sí, el técnico colombiano contará con Carlos Zambrano, quien se sumó a los entrenamientos y puede ser una alternativa en defensa. Por su parte, Sporting Cristal continuará con su clásico 4-2-3-1 y Enderson Moreira tampoco haría variantes significativas. Con ello, ambos equipos dispondrán de sus mejores cartas para sacar un resultado positivo.

Los enfrentamientos directos

Waterman y Barcos vs. Ignácio y Díaz

Quizá uno de los duelos más atractivos en la cancha será el de Waterman y Barcos vs. Ignácio y Díaz. El ataque blanquiazul, que suma cinco goles hasta hoy, intentará romper una defensa celeste que luce sólida, se conoce bastante bien y es una de las menos batidas en lo que va del Apertura. Waterman y Barcos es una dupla que ha sabido sostener una sociedad en ofensiva: cada uno conoce los movimientos del otro y desempeñan roles distintos en el campo. Por velocidad, el panameño puede marcar una diferencia; mientras que el ‘Pirata’ es un delantero con oficio y sabe atacar al espacio.

Eso sí, al frente estarán la jerarquía de Ignácio y la juventud de Díaz para detener el ataque del rival. El brasileño es garantía en defensa, rápido para hacer la cobertura y le da salida limpia al equipo. Por biotipo y velocidad, puede ir al choque contra Waterman o Barcos, tomando siempre las precauciones del caso. En tanto, Díaz ha demostrado que va fuerte a la marca, posee un buen físico y es rápido para resolver. Ambos han jugado todos los partidos de titular con Cristal este año, por lo que saben qué función cumplir en el campo de juego.

Garcés vs. Cauteruccio

La otra cara de la moneda será el enfrentamiento que protagonizarán Garcés y Cauteruccio en campo blanquiazul. El líbero de Alianza Lima tendrá la difícil tarea de anular al actual goleador de Sporting Cristal y del Apertura (13 tantos). Si bien Restrepo no planea hacer una marca personal al uruguayo, sí exigirá especial atención con él. Sabe que ‘Caute’ es un delantero posicional que busca el espacio y está atento al error para sacar ventaja en favor de su equipo. Además, sabe anticiparse a la jugada y tiene gran capacidad para la definición. Su presencia en el área es un riesgo latente, pero Garcés está listo para ese reto. El ‘Charapa’ es un defensor que va rápido a las coberturas y fuerte en la marca: lleva seis partidos disputados y tres de ellos como titular, lo cual habla bien de su presente. Eso sí, para contener a Cauteruccio, necesita hacer un partido por encima de los seis puntos y apoyarse en Ramos y Freytes, quienes completan la línea de tres defensores en el cuadro de Restrepo.

Arregui vs. Yotún

Si nos posicionamos en el mediocampo, uno de los enfrentamientos más atractivos será el de Arregui y Yotún. La intensidad y el ingenio estarán cara a cara para determinar qué es mejor. Arregui es un futbolista que suele jugar al límite, con el ‘cuchillo entre los dientes’, poniendo la fuerza necesaria para destruir primero y construir después. Va fuerte a las divididas y se hace sentir en la cancha, algo que no siempre termina bien. Pero esa intensidad será clave para cortar las sociedades que Yotún pueda armar en el campo. El capitán celeste solo ha disputado dos partidos en el Apertura debido a una lesión, pero es casi fijo en el once de Moreira. Actualmente, juega como enganche, más cerca del área rival, por lo que el equipo depende mucho de su inventiva para funcionar y romper líneas. Es ese ‘10′ que pone la pausa y marca los tiempos a la hora de jugar. Allí es donde Arregui deberá ‘apretarlo’ para presionar y quitarle el balón.

Costa vs. Cazonatti

En la misma línea que el duelo anterior, están Costa y Cazonatti, quienes se encontrarán en más de una ocasión dentro del campo. ‘Gabi’ viene siendo titular en los últimos dos partidos con los íntimos, cumple un rol protagónico en la creación e intenta ser el nexo con Barcos y Waterman. Si bien registra un gol esta temporada, todavía le cuesta encontrar los espacios y afianzarse dentro del esquema de Restrepo. Esto último puede ser aprovechado por Cazonatti, que suele tapar los vacíos e impedir que el juego del rival prospere. El brasileño es uno de los futbolistas más regulares en el cuadro celeste, con un promedio de 7.25 en las seis primeras fechas del Apertura, según Sofascore , y ha superado completamente su lesión. Se acomoda bien en el 4-2-3-1 de Moreira y se complementa de forma adecuada con Távara, que suele proyectarse al ataque. No será fácil para Costa superar la marca de Cazonatti.

Serna vs. Grimaldo

Sacar ventaja por las bandas es un factor clave para inclinar la balanza a favor de un equipo. En ese sentido, será determinante lo que Serna y Grimaldo puedan hacer para Alianza y Cristal, respectivamente, desde sus posiciones. Ambos son jugadores de características similares: son rápidos, encaradores y gambeteadores . Es difícil elegir a uno, pero precisamente son esas condiciones las que hacen atractivo el duelo. Bajo el 3-5-2, Serna tiene una labor más equilibrada como carrilero por derecha, porque no solo debe proyectarse para generar peligro en ataque, también es su responsabilidad hacer el recorrido para colaborar con la marca. Y allí Grimaldo puede marcar la diferencia, porque -más allá de cubrir defensivamente su zona- su prioridad es netamente ofensiva. La tarea de Joao pasa por desmarcarse por izquierda y conectar con Yotún o Cauteruccio cerca del arco blanquiazul.

D’Arrigo vs. González

De igual manera, D’Arrigo y González estarán cara a cara por un lado del campo y la sensación es similar. D’Arrigo es un jugador desequilibrante y rápido, pero su dificultad está en el retroceso, donde todavía no ha logrado adaptarse a la función que Restrepo le encomendó. A Jhamir le cuesta hacer el recorrido, retroceder cuando el equipo está en fase defensiva, y eso deja algunos espacios por su zona. Al no estar Lagos, un jugador de corte defensivo, D’Arrigo está camino a encontrar el equilibrio y sostener la regularidad. Su conexión con Waterman o Barcos no está del todo completa, pero trata de buscarlos cuando le toca atacar. Por su parte, González es un futbolista rápido y encarador, y a eso le suma su buena técnica cuando tiene el balón en su posesión. El argentino registra un gol en el Apertura y trata de ser el socio ideal de Cauteruccio en ofensiva. Si lo consigue, Cristal sumará un recurso más para hacer daño esta temporada.





