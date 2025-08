Después de un arranque dubitativo en el Torneo Clausura, con una derrota ante Cusco FC en la ciudad imperial y un empate frente a Alianza Atlético en Matute, Alianza Lima se sacudió de los primeros cuestionamientos y sumó su primera victoria de este certamen al vencer a Juan Pablo II College en Trujillo. Sin embargo, aún hay mucho trabajo por hacer en La Victoria y la próxima semana tendrán un reto durísimo al recibir a Sporting Cristal en el Estadio Alejandro Villanueva.

Los rimenses, que padecieron a lo largo del Torneo Apertura y continúan divorciados de gran parte de su hinchada por la baja aceptación de la dirigencia encabezada por Joel Raffo, han levantado en su rendimiento en el arranque del Clausura. Con puntaje perfecto en tres partidos disputados, 10 goles a favor y ninguno en contra, hay una notoria mejoría de la mano de Paulo Autuori.

Eso, por supuesto, no lo hace un rival invencible y ahora tendrá un buen termómetro al visitar a los íntimos. Néstor Gorosito, por su parte, ya viene trabajando en lo que será la alineación titular que parará en el campo y, a su vez, está a la expectativa de algunas novedades respecto a los jugadores que tiene entre algodones y no fueron considerados en la fecha pasada.

Piero Cari, Carlos Zambrano, Paolo Guerrero, Sergio Peña, Alan Cantero y Eryc Castillo no viajaron con el resto de sus compañeros a Trujillo y de quedaron en la capital para cumplir con su proceso de recuperación. De todos ellos, Cari es quien tiene menos chances de volver: padece de un desgarro en el muslo isquiotibial izquierdo y todavía no está al 100 %, por lo que no lo apurarán hasta que reciba el alta médica.

Sergio Peña podría estar disponible contra Sporting Cristal. (Foto: GEC)

Por otro lado, Zambrano, Guerrero y Peña tienen grandes chances de volver, ya que vienen progresando satisfactoriamente en estos días y hay optimismo para que por lo menos alguno de ellos pueda estar banquillo de suplentes. Si Néstor Gorosito así lo determina, incluso podrían meterse a la alineación titular.

En cuanto a Alan Cantero, ya se cumplieron las dos semanas estimadas para que deje atrás el desgarro de primer grado en el bíceps femoral izquierdo que sufrió durante la ida frente a Gremio, algo que le impidió terminar el partido. No obstante, su recuperación va por buen camino y podría sumar minutos frente a Sporting Cristal. ‘Pipo’ podría tenerlo bajo la manga como un revulsivo para la etapa complementaria.

Por último, Eryc Castillo, quien no estuvo ante Juan Pablo II College por precaución, no presenta molestias físicas de consideración y apunta a ser titular contra los rimenses. Solo es cuestión de días para que esto se defina y Gorosito arme su mejor oncena posible, esperando tumbarse a uno de los punteros del Torneo Clausura y mantenerse en la pelea por el título nacional.

Alan Cantero jugó por última vez en la ida ante Gremio por la Copa Sudamericana. (Foto: Getty Images)

¿A qué hora jugarán Alianza Lima vs. Sporting Cristal?

El compromiso entre Alianza Lima vs. Sporting Cristal está programado para este martes 5 de agosto desde las 8:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 10:00 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 9:00 p.m.; en México a las 7:00 p.m.; y en España a las 3:00 a.m. del miércoles 6.

¿En qué canales ver Alianza Lima vs. Sporting Cristal?

El partido entre Alianza Lima vs. Sporting Cristal se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva, con la transmisión de exclusiva para todo el territorio peruano por la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y WIN TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, DGO, Zapping, Fanatiz y TV360 de Bitel. Asimismo, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del encuentro en la web de Depor.

