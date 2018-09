El empate entre Alianza Lima y Sporting Cristal sigue dando que hablar. No por algún castigo más a los clubes por los incidentes del domingo. Esta vez fue un reconocimiento que el arquero íntimo Leao Butrón le hizo al goleador celeste Emanuel Herrera. Le convirtió 6 goles en el año.

"Bueno fuera que me los anotara en 4 partidos, pero me los hizo en 3, porque uno no jugó. Realmente de sufrir en corto tiempo, Herrera es el que más me ha complicado", indicó el meta en el programa 'Fútbol como cancha' de RPP.

Leao Butrón no le quitó méritos a Sergio Ibarra y Waldir Sáenz, como los goleadores que más veces le marcaran en su carrera. Sin embargo, afirmó que lo del atacante rimense es único. "Lo de Herrera solo fue en 8 meses, ahí está la pequeña gran diferencia", apuntó.

El argentino es el goleador de Sporting Cristal y del Descentralizado con 30 goles. Está a 7 de alcanzar el récord de brasileño Eduardo Esidio como el máximo anotador del campeonato peruano en una sola edición.

El arquero de Alianza Lima, de 41 años, de otro lado, reveló que quiere seguir en actividad una temporada más. Ya se encuentra en conversaciones con la directiva del club para ampliar su contrato.

"Hemos tenido una reunión hace una semana y es muy probable que juegue un año más. Me siento bien ahora. Quiero retirarme bien. Espero que sea en Alianza", finalizó.

