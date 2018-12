Cuando todos los hinchas de Sporting Cristal centraban sus fuerzas para ganar la segunda final ante Alianza Lima en el Estadio Nacional, desde Chile afirmaron que Mario Salas tiene todo arreglado para ser el próximo técnico de Colo-Colo.

A través de su cuenta de Twitter, el periodista de la Tercera, José Antonio Acosta, aseguró que Mario Salas será anunciado como nuevo técnico de Colo-Colo, la próxima semana.

A pesar de que Mario Salas ha intentado no profundizar sobre el tema, la mayoría de la prensa chilena coincide en que el estratega de Sporting Cristal es la prioridad de Colo-Colo para el 2019.

Hace unas horas, el gerente de Sporting Cristal, Carlos Benavides, mostró su incomodidad por las versiones que escuchó y acercan a Mario Salas a Colo-Colo.

"Yo no voy a estar hablando cada cinco días de los temas de Colo-Colo, son problemas de ellos. Nosotros no tenemos nada que hacer, si Colo-Colo quiere a Mario Salas tienen que hablar con él y les dirá si quiere ir. Los temas de ese club no deberían perjudicar o distraer el día a día de Sporting Cristal", agregó el directivo celeste en RPP Noticias.