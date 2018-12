Alianza Lima vs. Sporting Cristal: así pagan las casas de apuestas para la gran final del Descentralizado 2018

Alianza Lima vs. Sporting Cristal prometen dar una final de candela. Blanquiazules y celestes pelearán por el título nacional de esta temporada, en partidos de ida y vuelta, donde las estadísticas quedarán de lado.

Ambas escuadras llegaron con realidades distintas, pero saben que el presente no influenciará en el juego, por lo que saldrán a buscar los puntos desde el primer minuto de juego, en el Alejandro Villanueva.

Alianza Lima vs. Sporting Cristal: juega en Matute el primer partido por la final del Descentralizado 2018



Alianza Lima vs. Sporting Cristal no solo se plantea como un duelo muy parejo en la cancha, sino también en las casas de apuestas, las mismas que no se atreven a dar un claro favorito para el choque de este miércoles.

Alianza Lima vs. Sporting Cristal: así pagan las casas de apuestas

Casa de apuesta Alianza Lima Empate Sporting Cristal Te Apuesto 2.50 3.10 2.50 Betsson 2.60 3.25 2.60 Inkabet 2.65 3.40 2.65

Alianza Lima y Sporting Cristal se vieron las caras en cuatro ocasiones en el año, dejando como saldo dos victorias para los rimenses, una para los íntimos y un empate entre ambas escuadras.

El duelo de ida será disputado en el recinto victoriano, pero no por ello le dará el favoritismo a los dirigidos por Pablo Bengoechea. ¿Te atreves a jugártela por uno?

TE PUEDE INTERESAR

Roberto Chale y el 'Puma' Carranza en una divertida entrevista. (América TV)

LEE TAMBIÉN