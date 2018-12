Se sigue viviendo el Alianza Lima vs. Sporting Cristal. En esta ocasión, Flavio Maestri y Julio César Uribe tuvieron una tensa discusión a raíz de la goleada rimense sobre los blanquiazules, la última noche.

Los panelistas de Fox Sports Perú tuvieron opiniones distintas sobre si el juego que mostraron los dirigidos por Pablo Bengoechea, en la final contra el elenco rimense, fue bueno o malo.

"No coincido con Bengoechea, para mí; Alianza Lima no jugó bien contra Sporting Cristal porque no fue contundente en ofensiva y cuando lo atacaron, le hicieron cuatro goles", sostuvo Maestri.

Esto causó la rápida respuesta del exmundialista con la Selección Peruana, quien respaldó las declaraciones del entrenador blanquiazul sobre el buen juego que mostraron los íntimos ante los celestes.

"Yo coincido con Bengoechea en todo lo que dijo. Flavio dice que no jugó bien, pero lo que no ve es que Alianza Lima generó mucho y Sporting Cristal le generó muy poco" respondió, inciando el debate entre el panel.