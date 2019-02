El recurso legal que utilizará Sporting Cristal para contar con Emanuel Herrera ante Alianza Lima

Sporting Cristal agotará todos los esfuerzos para contar con Emanuel Herrera ante Alianza Lima. Los celestes ya apelaron a la Comisión de Justicia de la Federación Peruana de Fútbol para eliminar la sanción que recae sobre el jugador tras recibir una tarjeta roja ante Sport Huancayo.

Mientras se resuelve el pedido, los celestes apelarán a un recurso legar para contar con el jugador el domingo en el Estadio Nacional.

"Nuestro trabajo es tratar de subsanar el error con el recurso que hemos presentado. Utilizamos un artículo que dice que mientras la Comisión de Justicia evalúa el tema y toma una decisión, el jugador no esté suspendido y pueda jugar", dijo Carlos Benavides, presidente de Sporting Cristal, a RPP.

Sporting Cristal pidió la revisión de caso porque considera injusta la expulsión del goleador celeste. El informe del árbitro consigna que Emanuel Herrera recibió una mordida de Luis Maldonado pero también señala que hubo agresión mutua, la misma que motivó la roja a los dos jugadores.

"Lo que dijo Maldonado me pareció bastante atrevido. Me parece que él se debió ir expulsado antes por meterle un puñete a Omar Merlo y después morder a otro compañero. En nuestro club estaría sentado al lado del utilero. Para mí pegarle puñetes al compañero y morderlos no me parece que sea algo para vanagloriarse", dijo Benavides.

Carlos Benavides dijo además que tiene intensión que el partido entre Sporting Cristal y Alianza Lima se juegue con las dos hinchadas, siempre y cuando haya reciprocidad.



"No vamos a aceptar que, si vamos a dar la tribuna sur para Alianza Lima, en el partido de vuelta no nos den la tribuna norte, vamos a hacer que haya reciprocidad. Si no hay reciprocidad solo vamos a jugar con público local", finalizó.