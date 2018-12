Sporting Cristal recibe a Alianza Lima en la segunda final del Descentralizado 2018 y lo hará en un Estadio Nacional con lleno total. Los hinchas celestes agotaron las entradas puestas a la venta y este domingo se vivirá una gran fiesta en las tribunas.

Sporting Cristal informó que ve vendieron todos los boletos y agradeció a los hinchas por el apoyo. "Ahora nos toca acompañar y alentar al equipo el domingo en el Estadio Nacional", afirmaron en sus redes sociales.



El partido entre Sporting Cristal y Alianza Lima se jugará este domingo a las 3.30 de la tarde y será solo con hinchas celestes. Recuerda que de tu buen comportamiento dependerá que en 2019 los hinchas de ambos clubes puedan volver a los estadios para los futuros encuentros entre celestes y blanquiazules.

“Depende mucho de nuestras hinchadas cumplir con lo acordado entren los dos clubes Uno podrá decir que está de acuerdo o no, como pasa con cada reglamento, con las leyes. Mostrar avances en esta final va a servir mucho de cara a lo que podamos negociar en el 2019. El hincha no podrá quejarse después si no cumple con lo establecido, sería absurdo”, dijo el gerente celeste Carlos Benavides.

Sporting Cristal derrotó por 4-1 a Alianza Lima en Matute pero ambos tienen chances de campeonar. La cosa es más fácil para los celeste, un empate o un triunfo y darán la vuelta en el Nacional. Los blanquiazules necesitan ganar para forzar un tercer partido que se jugaría el 19 de diciembre.



