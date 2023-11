Después de perder en la final de la Liga1 Betsson, el ambiente en Alianza Lima no es el más favorable. Los íntimos fueron derrotados 2-0 en su propio estadio ante Universitario, poniendo fin a sus esperanzas de lograr un tricampeonato y permitiendo que su archirrival se coronara campeón después de una década de sequía. Tras el partido, Bryan Reyna expresó su molestia por no haber sido incluido en la alineación titular en ninguno de los dos encuentros, a pesar de su esfuerzo y desempeño durante la temporada, y cuestionó la decisión de su entrenador, Mauricio Larriera.

El delantero, en sus declaraciones posteriores al compromiso, compartió su frustración por no haber comenzado como titular en ambas finales, tanto en el estadio Monumental como en el Alejandro Villanueva. A pesar de sentir que había dado un gran esfuerzo y desempeño a lo largo de la temporada.

“Ustedes saquen sus conclusiones. Lo único que sí digo es que no me parece porque yo he venido sacándome la mie*** en estos partidos y no es posible que, para mí, no arrancar. A mí me jode mucho esto, estoy como la mie*** ahora. Las cosas están así y ya está”, dijo Reyna.

Finalmente, cuando le preguntaron si había comunicado su molestia a Larriera, Bryan respondió negativamente, explicando que no lo hizo: “En todo el año no se acercó a hablar conmigo y tampoco yo no puedo hablar con él (Larriera) ahora”.

Alianza Lima vs. Universitario: lo que se les viene

Después de una extensa fase regular en la Liga 1 Betsson 2023, y con dos los equipos que disputaron la final por el campeonato nacional, también se ha determinado sus pases a la Copa Libertadores 2024. Ahora, tras la final, se resolvió que Universitario representará como Perú 1 y Alianza Lima como Perú 2.

Eso sí, tanto ‘blanquiazul’ como ‘cremas’, que ya tienen un lugar en la fase de grupos del certamen continental mencionado, tendrán una fuerte inyección económica pensando en la próxima temporada y los planes deportivos que tienen cada uno. Esta es la tercera clasificación al hilo a esta instancia para los de La Victoria, mientras que los ‘merengues’ regresan tras su última participación en el 2021 –en el 2022 se quedaron en la Fase 2–.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO