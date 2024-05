Si bien la Universidad César Vallejo ya estaba eliminada de la Copa Sudamericana con antelación, anoche tuvo que cumplir con el calendario y lo hizo dando el golpe en Argentina, llevándose un triunfo tras el 1-0 sobre Defensa y Justicia. Durante la mañana de este jueves el plantel trujillano arribó al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, donde Guillermo Salas se tomó unos minutos para conversar con los medios de comunicación.

En primera instancia, el director técnico de los ‘Poetas’ se refirió a las sensaciones que le dejó este último compromiso internacional en Florencio Varela, especialmente porque les permite ver con mayor optimismo lo que se les avecina en el segundo semestre de la temporada. Asimismo, habló sobre la posibilidad que tiene de repotenciar a su plantel.

“Mucha tranquilidad para lo que se viene en el Clausura. Con todo el plantel completo, yo creo que sí. Voy a ver un par de refuerzos que se puedan concretar en el trascurso de las semanas, para que se pueda repotenciar el equipo”, afirmó, haciendo hincapié en las opciones que se están barajando para cuando se abra el libro de pases.

Por otro lado, Salas acabó los rumores que hablaban de que Paolo Guerrero tenía chances de marcharse de César Vallejo a mitad de año, sobre todo si le aparecía una oferta del extranjero. Recordemos que el ‘Depredador’ tiene un vínculo contractura por todo el 2024, con la opción de extenderlo por una campaña más. “Paolo tiene contrato hasta fin de año, no hay ningún problema con eso”, aseveró.

Finalmente, cuando Guillermo Salas fue consultado sobre si Christian Cueva está en carpeta de la ‘UCV’, no quiso entrar en más polémicas y desechó dicha opción con una rotunda negación. Todo esto en días en donde ambos personajes estuvieron envueltos en entredichos, a raíz de las afirmaciones de ‘Aladino’. “No, para nada. No”, sentenció el entrenador del cuadro trujillano.

En cuanto a la Liga 1, César Vallejo terminó el Torneo Apertura fuera de la zona de descenso, una tarea para la que había llegado Guillermo Salas tras la salida de Roberto Mosquera. En total, los ‘Poetas’ se ubicaron en la décima casilla de la tabla de posiciones con 20 puntos, producto de cuatro victorias, ocho empates y cinco derrotas, además de 19 goles en favor y 24 en contra. Evidentemente deberán mejorar en el Clausura si quieren tentar el boleto para algún torneo internacional.

Guillermo Salas y Christian Cueva se enfrascaron en una polémica desde el lunes.





La polémica entre ‘Chicho’ y Cueva

En una reciente entrevista con el programa Enfocados, Christian Cueva se refirió directamente Guillermo Salas, contando que fue él quien pidió que primero le hicieran un contrato de seis meses para ver cómo respondía físicamente al llegar a Alianza Lima. Recordemos que ‘Aladino’ volvió al fútbol peruano en condición de préstamo, luego de Al Fateh, su exclub, aceptara cederlo al no considerarlo imprescindible por un bajón en su nivel.

“Mi contrato iba a ser de un año, pero pidieron que sea de seis meses. O sea, me estaban probando, yo era un chibolo... ¿Y quién pidió eso? Tu amigo, tu amigo pidió que me hagan un contrato de seis meses porque querían probarme”, relató el nacido en Huamachuco, haciendo gestos de burla por el pedido expreso de Salas.

En ese sentido, mientras se dirigía a su avión para viajar con César Vallejo a Argentina para el duelo con Defensa y Justicia, ‘Chicho’ salió al frente y no se guardó nada. “Me sorprende Christian, porque hace una semana me ha estado llamando para venir a Trujillo, pero ahora me sale con esas cosas. Estoy tranquilo, todo bien”, explicó el director técnico de 49 años, revelando que Cueva lo contactó para pedirle que lo llevé a los ‘Poetas’.





