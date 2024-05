Si bien Alianza Lima viene mostrando una idea clara de juego, la inconsistencia de la misma se va al piso cuando existe la obligación de resolver los partidos con goles, una deuda pendiente de la ofensiva blanquiazul a pesar de tener a Hernán Barcos siempre iluminado. En ese sentido, cuando parecía que la eliminación de la Copa Libertadores sería el detonante para cortar el proceso de Alejandro Restrepo, Depor pudo conocer que los directivos victorianos decidieron respaldarlo en su cargo y se mantendrá firme con miras al Torneo Clausura 2024.

El primer error de Alejandro Restrepo se dio en el clásico ante Universitario de Deportes en el Estadio Nacional. Después del reciente título de los cremas en la Liga 1 2023, este encuentro era una revancha para los blanquiazules y el desenlace, por más que fue solo por 1-0 en contra, golpeó duro. Después de eso, más allá de uno que otro triunfo, los ‘Íntimos’ encadenaron derrotas dolorosas que a la larga desencadenaron en perder el Torneo Apertura.

Las caídas ante Sporting Cristal (2-1), Cienciano (2-1) y Melgar (1-0) enterraron todas las posibilidades de Alianza Lima por pelear por el primer certamen de la temporada, donde finalmente Universitario terminó coronándose. El objetivo inicial del 2024 quedó en rojo y era evidente que los cuestionamientos sobre el trabajo de Alejandro Restrepo irían en aumento con el correr de las semanas.

En cuanto a la Copa Libertadores, por más que los números sean lapidarios y sentencien a Alianza Lima en el último lugar del Grupo A, lo cierto es que el equipo supo competir a pesar de sus limitaciones, teniendo que pelear la clasificación hasta en la última fecha. En general, los de La Victoria registraron cuatro puntos, producto de cuatro empates y dos derrotas, además de cinco goles a favor y siete en contra. Evidentemente se cometieron errores, pero vale la pena contextualizar cada escenario.

Bajo este contexto, Depor accedió a la información de que en la interna de Alianza Lima no darán su brazo a torcer y confiarán en que Alejandro Restrepo cuenta con la capacidad para sacar a flote este barco. Con solo el Torneo Clausura de por medio y ya sin un campeonato internacional que desgaste al plantel, los directivos esperan que el equipo responda de una mejor manera y pueda alcanzar los play-offs, una instancia que les permitirá pelear por el título nacional.

Por otro lado, los jugadores de Alianza Lima tendrán unas semanas de vacaciones, desde hoy hasta el viernes 14 de junio. Durante ese tiempo podrán descansar de todo el desgaste físico y metal que supuso las exigencias del primer semestre de la temporada, esperando llegar recargados para cuando inicie la mini pretemporada en el Complejo Deportivo en el Club Esther Grande de Bentín. Ahí Alejandro Restrepo deberá trabajar en corregir los errores que cometieron desde enero a mayo, para luego enfocarse en afianzar las cosas positivas que sí mostró su equipo.

Alejandro Restrepo no ganó ni un partido con Alianza Lima en la Copa Libertadores. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)





Respaldo del ‘Pirata’ y posibles fichajes

Un detalle no menor es que la confianza que hay en el trabajo de Restrepo no solo por parte de los dirigentes, sino de los más experimentados del plantel de Alianza Lima. Así lo evidenció Hernán Barcos a su llegada a la capital, en un breve diálogo con los medios de comunicación. “No creo que esté en duda la continuidad del entrenador porque las cosas no salieron bien. El que no lo quiere ver es porque está ciego”, sostuvo el ‘Pirata’.

Otro punto a considerar es el de los posibles fichajes que puedan llegar a mitad de año. El libro de pases se abre el 7 de julio y estará abierto hasta el 31 de agosto. En ese sentido, Alejandro Restrepo y su comando técnico tendrán que analizar si requieren darle un plus extra de calidad a su plantel. Por ejemplo, tal como detallamos en Depor hace unos días, Carlos Grados está en carpeta y es del agrado del colombiano, por lo que, de darse una negociación formal, podría ser una de las sorpresas en Alianza Lima para el segundo semestre del 2024.





