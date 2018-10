Se empezó a calentar clásico del próximo sábado. Para el arquero de Alianza Lima Leao Butrón , no es un beneficio para su equipo la suspensión del partido contra San Martín, que se iba a disputar el miércoles. En tanto, Universitario de Deportes sí jugará con Sporting Cristal el martes.

"A nosotros nos convendría jugar a mitad de semana, pues no nos fue bien en los anteriores partidos postergados, pero no lo manejamos nosotros. No es un ventaja", indicó el portero de los íntimos en Gol Perú.

En ese mismo sentido, Leao Butrón considera que Universitario de Deportes cuenta un gran plantel y no tiene duda de que será un gran encuentro. "La 'U' tiene un gran equipo y hará un buen partido", agregó.

El choque entre Alianza Lima y San Martín no se disputará como había sido programado por falta de estadio. La Asociación dará a conocer la nueva fecha en los próximos días.

El arquero íntimo manifestó que la victoria sobre Cantolao de esta tarde costó bastante, por el rival y lo que estaba en juego: la tarea de afianzar en el tercer lugar del acumulado que al final podría darle el pase a los playoffs.

