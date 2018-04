No está contento. Pablo Bengoechea volvió a mostrar su incomodidad con los resultados que Alianza Lima ha obtenido a lo largo del Torneo de Verano y afirmó que así ganen el clásico a Universitario de Deportes , seguirá teniendo el mismo balance.

"Considero que una victoria nos daría la tranquilidad de que nuestra gente se vaya contenta. A mi no me va a borrar la sensación que tengo de nuestro mal Torneo de Verano. No estamos conformes, pero por lo menos mañana nos queremos ir contentos", declaró el entrenador 'íntimo'.

Alianza Lima vs. Universitario de Deportes chocan este miércoles por el Torneo de Verano

Alianza Lima viene de caer goleado ante Sporting y Cristal y, ello, lo dejó prácticamente sin opciones para luchar por el primer campeonato del año. Pablo Bengoechea es consciente del mal rendimiento del equipo, pero sabe que es importante ganarle a la los cremas para sumar en la tabla acumulada.

"La ' U' es un equipo con futbolistas de mucha trayectoria. Tiene jugadores de selección y pensamos que será un partido parejo. En los clásicos uno se olvida de cómo viene en el año", agregó el estratega blanquiazul.

Alianza Lima recibirá a Universitario de Deportes, en el estadio Alejandro Villanueva, este miércoles (8:00 p.m.) en una nueva edición del clásico peruano. Cabe resaltar que Pablo Bengoechea le lleva una amplia ventaja a Pedro Troglio, con quien disputo 4 encuentros, ganando 3 y cayendo solo en una ocasión.

