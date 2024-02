Luego de que Universitario de Deportes solicitara ante la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (CD- FPF) la reducción del castigo que pesa sobre Alex Valera, Tito Ordóñez, delegado de Alianza Lima, salió al frente para explicar las razones por las cuales no aplica esa figura. Como se sabe, el delantero crema ya cumplió dos de las cuatro fechas de sanción por insultar al árbitro Edwin Ordóñez la temporada anterior -fue en los partidos contra Mannucci y Atlético Grau- y la intención del club es que quede habilitado para disputar el clásico de este sábado 10 a las 8 pm en el Estadio Nacional, por la tercera jornada de la Liga 1 Te Apuesto.

De acuerdo al delegado blanquiazul, en su cuenta oficial de ‘X’, el artículo 34 del Reglamento Único de Justicia indica que “la Comisión de Justicia puede considerar suspensión parcial de ejecución de sanción si se ha cumplido el 5 0% de ella, teniendo en cuenta muy especialmente los antecedentes del sancionado”. Bajo ese escenario, Ordóñez recuerda que Alex Valera fue expulsado en más de una ocasión en la temporada anterior y que su historial no encajaría en esa consideración para recudirle el castigo.

Por otro lado, explicó que la Comisión Disciplinaria no está obligada a suspenderle la pena al jugador ‘crema’; al contrario, tiene la potestad de decidir si quiere hacerlo o no. “La suspensión parcial es una gracia de la Comisión Disciplinaria, no una obligación concederla. El texto indica ‘puede’, no indica ‘deberá'. En otras palabras, es voluntad y decisión de ella”, sostuvo Ordóñez, quien también refrescó las palabras usadas por Alex Valera para insultar al árbitro Edwin Ordóñez el año pasado. “¿Decir ‘hijo de p...’ en los medios de comunicación a un árbitro no es un agravio muy fuerte?”, acotó.

Eso sí, el delegado de Alianza Lima advirtió que, en caso la CD-FPF conceda la reducción del castigo de Alex Valera y pueda quedar habilitar para el clásico de este sábado 10, sentará un precedente único en el fútbol peruano. “¿Debe reducirse la sanción a dos fechas? Hacia el futuro, todos los jugadores sabrían que esos insultos gravísimos solo son de dos fechas de suspensión”, apuntó.

¿Qué dijo sobre Ángelo Campos?

Asimismo, Ordóñez se refirió al caso de Ángelo Campos, arquero de Alianza Lima, quien también fue sancionado con cuatro fechas sin jugar y por esa razón no ha podido debutar en la Liga 1 Te Apuesto bajo el mando de Alejandro Restrepo. Como se recuerda, el guardameta de 30 años fue castigado por salir a la cancha del Estadio Monumental con una bandera alusiva al club blanquiazul, causando las pifias de los hinchas de Universitario de Deportes. Al respecto, el delegado ‘íntimo’ reveló que presentaron una apelación hace más de un mes y que todavía no recibieron respuesta.

“Alianza Lima presentó hace más de 70 días apelación a las cuatro fechas de Ángelo Campos. Hasta el momento no hay pronunciamiento de la Comisión Disciplinaria. No vamos a pedir suspensión de sanción, porque bajo ningún concepto hubo incitación a la violencia. Ángelo no registra antecedentes negativos en el 2023″, expresó Ordóñez, marcando la diferencia entre el caso del arquero blanquiazul y Alex Valera.

¿Cuándo juegan Alianza Lima y Universitario?

Alianza Lima volverá a tener actividad esta semana, cuando reciba a Universitario por la fecha 3 del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto. Este compromiso está programado para el sábado 10 de febrero desde las 8:00 p.m., se disputará en el Estadio Nacional y será transmitido para todo el Perú por la señal exclusiva de L1 MAX. Ojo, los de Alejandro Restrepo llegan con la moral al tope, luego de vencer 2-0 a Alianza Atlético en el horno de Sullana. Los cremas, en tanto, sacaron tres puntos valiosos tras imponerse 1-0 ante Atlético Grau (jugaron con 10 hombres tras la expulsión de Rodrigo Ureña en el final del primer tiempo).

Será una nueva edición del clásico del fútbol peruano, la primera de la temporada 2024 y que será clave para ambos equipos, tanto en lo deportivo como en lo emocional en este arranque del Apertura. Recordemos que la última vez que ‘blanquiazules’ y ‘cremas’ se vieron las caras fue por el duelo de vuelta de la final del campeonato del año pasado, con triunfo por 2-0 a favor del combinado ‘merengue’.





