Por ello, el colombiano le habría brindado la confianza y jugaría su primer partido como titular en la Liga 1 Te Apuesto. El ex César Vallejo ocupará la posición de líbero en la línea de tres defensiva, que en los dos primeros partidos (ambos triunfos) perteneció a Aldair Fuentes. Cabe destacar que el futbolista de 27 años fue contratado por Alianza Lima para ser el líbero titular. Sin embargo, sufrió una lesión traumática del conducto lagrimal izquierdo que lo alejó del cierre de la pretemporada.

La apuesta con Garcés

Ahora, Renzo Garcés ya está recuperado y tiene la oportunidad de demostrar en el clásico que puede ser pieza fundamental en el once de los íntimos. Pero, no sería la única variante que estaría pensando ejecutar el estratega de los blanquiazules . Adrián Arregui, quien se perdió el partido en Sullana por expulsión en la fecha 1, pegará la vuelta este sábado en el clásico. A pesar del correcto partido que tuvo Jesús Castillo en el triunfo a Alianza Atlético, la titularidad de Arregui no es duda para Restrepo.

Jhamir D’ Arrigo es del gusto del comando técnico de Alianza Lima, pero por ahora, Ricardo Lagos le ganó la posición de carrilero por izquierda. De acuerdo a información lograda por Depor, toda la confianza del cuerpo técnico está depositada sobre ‘Richy’, sin embargo, en los partidos de práctica el ex jugador de FBC Melgar está redoblando esfuerzos y va colmando poco a poco las expectativas. Este jueves, el plantel tendrá práctica en Matute y se conocerá si es ratificado Lagos o incursiona D’ Arrigo.

Un ‘Bigote’ mixto

En tanto, para aprovechar al máximo sus virtudes, sobre todo, en un duelo de poder a poder ante la ‘U’, Sebastián Rodríguez será un volante mixto en el once. En el último triunfo, Rodríguez no desentonó en la primera línea de volantes. Le dio una salida limpia al juego. No obstante, cuando estuvo metros más arriba, se asoció mejor e inclusive llegó al gol: marcó el 2-0 sobre Alianza Atlético en Sullana.

El entrenador Alejandro Restrepo, enfocado en el clásico, estaría pensando que ‘Bigote’ Rodríguez flote en soledad en ese mediocampo y que dirija las jugadas de ataque de los íntimos. Claro está que este cambio de lugar del uruguayo se da por el retorno de Adrián Arregui, el ‘todoterreno’ blanquiazul. “Los clásicos son partidos muy especiales, jugué varios durante mi carrera”, refirió Rodríguez. Quiere ganar.

¿Cuándo juega Alianza Lima?

Alianza Lima volverá a tener actividad esta semana, cuando reciba a Universitario de Deportes por la fecha 3 del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto. Este compromiso está programado para el sábado 10 de febrero desde las 8:00 p.m., se disputará en el Estadio Nacional y será transmitido para todo el Perú por la señal exclusiva de L1 MAX.

Precisar que los de Restrepo llegan con la moral alta, luego de vencer 2-0 a Alianza Atlético en el horno de Sullana (con goles de Cecilio Waterman y Sebastián Rodríguez). Los cremas, en tanto, sacaron tres puntos valiosos tras derrotar 1-0 ante Atlético Grau, pese a que jugaron con 10 hombres (expulsaron al volante Rodrigo Ureña antes de que termine el primer tiempo).

Será una nueva edición del clásico del fútbol peruano, la primera de la temporada 2024 y que será clave para ambos equipos, tanto en lo deportivo como en lo emocional en este arranque del Apertura. Recordemos que la última vez que blanquiazules y cremas se midieron fue por el duelo de vuelta de la final del campeonato del año pasado, con triunfo por 2-0 a favor del conjunto merengue.





