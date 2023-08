Tras la destitución de Francisco Pizarro como director técnico de UTC, los directivos cajamarquinos confiaron a Carlos Ramacciotti para reconducir el camino y alejar al equipo de los puestos de descenso. Si bien en su estreno el entrenador argentino no empató ante Unión Comercio (1-1), este fin de semana tendrá un reto mayor al enfrentar a Alianza Lima, vigente bicampeón del fútbol peruano y ganador del Torneo Apertura 2023.

A pesar de que los ‘blanquiazules’ no están pasando por su mejor momento y acumulan cuatro partidos sin ganar (tres empates y una derrota), el estratega de 68 años es consciente de lo difícil que será para sus dirigidos visitar en el estadio Alejandro Villanueva. Tomando en cuenta esos factores, remarcó que necesitan recuperar la memoria para dar el golpe de la jornada, tal como lo hicieron en el Apertura cuando vencieron a Universitario en Cajamarca.

“Alianza es el último campeón, pero aparte son dos equipos juntos, porque tenían la Copa Libertadores y el torneo local. Se han cargado de jugadores que son muy importantes y han salido campeones, ahora están ahí arriba. El problema lo tenemos nosotros que estamos abajo. Tenemos que recuperar la memoria y jugar como se le jugó a Universitario, que se le ganó”, sostuvo en diálogo con los medios de comunicación en el aeropuerto Jorge Chávez.

Ramacciotti afirmó que, por el poco tiempo de trabajo que lleva en UTC, todavía no puede consolidar su idea de juego. No obstante, eso no será excusa ante Alianza Lima. “Estamos tratando de acomodar esto. No es que de un día para otro uno puede encontrar el funcionamiento que uno busca o el sistema que uno tiene. Es un buen plantel, vengo muy confiado en que esto lo vamos a dar vuelta”, acotó.

El estratega del ‘Gavilán del Norte’ reconoció que los ‘Íntimos’ tienen a favor el apoyo de su hinchada, que a lo largo del partido podría tener una determinada influencia sobre el desarrollo del juego, afectado a los jugadores. Pese a esto, aclaró que intentarán jugar de igual a igual con las herramientas que tienen.

“Vi todos los partidos que Alianza jugó de local y tiene a un jugador más, la gente. La influencia sobre todo, a veces sobre los jugadores contrarios, algunos pueden sentir la presión. Hay que tratar que todo eso juegue a favor de nosotros, que no les salgan las cosas a ellos y jugar de igual a igual, sin ser atrevido en lo que uno dice o hace”, agregó.

Finalmente, Carlos Ramacciotti fue optimista y confesó que espera que puedan llevarse a Cajamarca algo más que un empate. “Respetar al rival, pero también buscar la forma de contragolpear, tener la pelota cuando sea necesario. Vamos a ver si nos llevamos de acá más que un empate”, puntualizó.





¿Cuándo será el partido entre Alianza Lima y UTC?

Luego de su último empate por 1-1 ante la Universidad César Vallejo, Alianza Lima volverá a jugar este fin de semana cuando reciba a UTC por la séptima jornada del Torneo Clausura 2023 de la Liga 1 Betsson. Dicho compromiso está programado para este sábado 5 de agosto desde las 8:00 p.m., se disputará en el estadio Alejandro Villanueva y contará con la transmisión exclusiva de Liga 1 MAX.

Los ‘blanquiazules’ acumulan cuatro partidos sin ganar y están obligados a sumar de a tres en casa para recuperar terreno en la tabla de posiciones del Clausura. Además de su igualdad con los ‘Poetas’, empataron con Universitario de Deportes (0-0) y Sporting Cristal (0-0), y perdieron con Sport Boys (1-0). La última vez que se vieron las caras con el ‘Gavilán del Norte’ fue en el Apertura, donde ganaron por 0-1 gracias al gol de Pablo Sabbag.





