En el fútbol, los protagonistas que hablan dentro y fuera de la cancha son los jugadores. Los directivos lo hacen solo en algunas excepciones para poner calma. La última semana, luego del clásico, los dimes y diretes han ido en distintas direcciones desde Alianza Lima hacia Universitario de Deportes y viceversa, hasta el punto de que los ‘compadres’ terminaron empapelados con un pliego de denuncias, esclavos de sus propias palabras, y mensajes a través de la prensa y en redes sociales.

Por eso, el cuadro grone propondrá a los cremas dialogar para limar asperezas y acabar con el morbo que alimenta la violencia cibernética. En Alianza son conscientes de que las diferencias y formas de pensar, según conveniencias de cada club, nunca acabarán con Universitario, así como las críticas deportivas, pero no desean llegar a la exposición violenta de los personajes. El clásico ya acabó en la cancha.

Eso sí, el rival en la mira, legalmente hablando, es la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Los problemas de transmisión son un dolor de cabeza para Alianza. Además, hay pérdidas por taquillas, un reclamo por W.O. que sigue su curso y una reprogramación del partido con Vallejo que los tiene angustiados.

Este fin de semana Alianza Lima visitará a UTC por lo que el partido no corre peligro, sin embargo la siguiente semana le tocará ser local, razón por la cual el encuentro podría tener varios escenarios si es que aún no se logra resolver el conflicto por los derechos de TV: uno es que se reprograme y dos, que Alianza Lima finalmente permita que 1190 transmita el duelo. El rival, Cusco, también es uno de los clubes que está en contra de la FPF. Eso sí, un walk over ya no es opción, puesto que Alianza Lima ya suma un W.O y un segundo implicaría el descenso.

No vale picarse

El ‘Jeque’ no encontró mejor forma de disfrutar su domingo sin fútbol que revivir su celebración en el clásico, tras anotar en el Monumental hace una semana. A través de una publicación en Twitter, el colombiano colgó tres festejos, incluido el que desató la polémica en la ‘U’, cuando se llevó las dos manos a las orejas. Además, las fotos están acompañadas de un curioso emoticón. Una hora después, el club retuiteó la publicación de Sabbag y escribió: “Una semana”, en referencia a la celebración del atacante.

Vuelve al ruedo

Si bien se perdió el clásico por lesión, Yordi Vílchez se recupera rápidamente. Este lunes trabajará a la par de sus compañeros y competirá con Carlos Zambrano y Pablo Míguez por el puesto. Por su parte, el defensa argentino Santiago García también se recupera favorablemente de la contractura muscular que lo aqueja.









