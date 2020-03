El clásico entre Universitario de Deportes y Alianza Lima comenzó a calentarse pero desde fuera de la cancha. Esta vez, Waldir Sáenz contó cómo rechazó el ofrecimiento de ‘Chemo’ del Solar para fichar por el cuadro crema. El goleador histórico del cuadro íntimo reveló detalles y hasta se animó a bromear con la situación.

“Me llamaban mañana, tarde, noche y madrugada. Fue en el año en el que se llevan a Ciurlizza y Esidio. Yo dije que no porque mi mamá vivía en La Victoria, me propusieron sacarla de ahí y le dije a ‘Chemo’ que cómo iba a ser el tema con la barra. Fue así como él me dijo que esté tranquilo, porque íbamos a hablar con ‘Misterio’”, afirmó Waldir Sáenz en GOLPERU.

“Hablamos de todos los temas, pero no podía irme, soy de Alianza”, agregó el exjugador de Alianza Lima, quien también respaldó a Jean Deza y pidió que no se le crucifique tras protagonizar un buen escándalo en el cuadro íntimo a pocas semanas del clásico ante Universitario de Deportes.

Por otro lado, Alianza Lima entrena pensando en el choque ante Nacional por la Copa Libertadores. ‘Bengo’ no tiene margen de error y ultima detalles con respecto al equipo titular que mandará para el debut internacional. Ojo, sin descuidar el clásico ante Universitario de Deportes.

“Este clásico ante Universitario es un partido más, obviamente no hace mucho que dejé la institución, pero sé que va a ser un partido bonito, ya me tocó estar en un clásico con partido ante Alianza. El fútbol es para disfrutar", destacó Alberto Rodríguez, en diálogo con RPP Noticias.

