Por las venas de Wilmer Aguirre corre sangre blanquiazul y su sueño es retirarse en Alianza Lima. El delantero se ha convertido en uno de los históricos de Matute y por eso se incluyó en su once ideal de todos los tiempos junto a Waldir Sáenz, Paolo Guerrero y Jefferson Farfán.

“Soy hincha de Alianza Lima y me siento orgulloso de pertenecer a la historia que hicimos en aquel partido. Ojalá me pueda retirar ahí, porque es donde siempre he querido y soñado”, dijo en Movistar Deportes.

El ‘Zorrito’ tuvo una actuación inolvidable ante Estudiantes y sabe que por ese partido el hincha blanquiazul lo quiere más. “El partido ante Estudiantes cambió mi carrera, la gente me reconoce y por ahí ya no me dicen ‘Zorrito’, sino ‘Rasho’. Me quedo con el segundo gol que le hice a Estudiantes, porque la peleé y luché solo contra dos defensas rivales.

Si hay un técnico que lo marcó ese fue Gustavo Costa por todos los años que lo tuvo en Alianza Lima: “Él fue el que empezó a potenciarme, a hacer cosas extras. Cuando llegó, hicieron pruebas de musculación a los chicos, todos éramos flacos y fui uno de los que ganó más masa muscular con sus trabajos”.

Wilmer Aguirre afirmó que le hubiera gustado tener más oportunidades en la Selección Peruana y que siente orgullo cuando ve triunfar a Paolo Guerrero y Jefferson Farfán. “Ver a Paolo y Jefferson triunfar en el extranjero me llena de orgullo. Yo no pude llegar al Mundial, que es algo que todos anhelamos, pero me siento feliz por los que sí pudieron ir“, finalizó.

