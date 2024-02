Vigente a los 40 años

Wilmer ¿Qué haces ahora luego de tu participación en el torneo pasado?

Disfruto las vacaciones mientras surge la oportunidad de jugar este año. Eso sí, no descuido el entrenamiento.

Tu último club fue Carlos A. Mannucci. ¿Cómo te fue con los trujillanos?

El año pasado comencé jugando en Garcilaso y en los últimos meses lo hice en Mannucci. Me fue bien. Al principio no jugaba tanto, pero terminé de titular y eso me colmó de confianza. Lástima que no se logró la clasificación a Copa Sudamericana a pesar de que estuvimos muy cerca. En lo personal, con 40 años de edad, terminé jugando de titular y eso fue importante.

No piensas en el retiro…

Durante la pandemia me hicieron varias entrevistas y yo decía que en un par de años me retiraba, sin embargo, pasaron los años y yo me siento con las mismas ganas de seguir jugando. Entonces, mientras tenga ganas, mientras tenga fuerzas, considero que, haciendo una buena pretemporada, puedo continuar jugando a gran nivel. La verdad, jugaré al fútbol profesional hasta que el cuerpo me lo permita.

El caso Paolo Guerrero

Un ejemplo claro de todo lo que dices es Paolo Guerrero. Tiene 40 años y sigue en actividad e incluso jugando en el más alto nivel. ¿Qué te parece su firma con César Vallejo?

Me parece bien que haya venido a jugar a Perú, creo que está en el cierre de su etapa futbolística, e imagino que su idea es cerrarla en el país. Él antes dijo que le gustaría terminar su carrera jugando en Alianza Lima, pues espero que así sea.

¿Cuánto aporta a la liga peruana la presencia de un futbolista de su envergadura?

Sumará mucho. Sobre todo, mucho nivel. Y lo de la edad es relativo. Por ahí algunos dicen que está viejo, pero si Paolo sigue jugando al nivel que lo está haciendo, la edad es lo de menos.

¿Te hubiera gustado verlo con la camiseta de Alianza Lima?

Sí. Me hubiera encantado. Pero si salió bien o mal de Alianza, son cosas de él. A mí me hubiera encantado verlo con la camiseta de Alianza Lima porque Paolo es de la cantera, es de la casa, salió de la institución al exterior, él se formó en el club junto conmigo. Entonces, yo creo que él debe de jugar sus últimos años en Alianza y por qué no, retirarse siendo campeón nacional.

La nueva estructura deportiva de Alianza Lima señaló que Paolo Guerrero no estaba en los planes para la presente temporada. ¿Qué te pareció su posición?

No lo entiendo. Cómo Paolo no va a estar en la carpeta de cualquier equipo si el año pasado demostró lo gran jugador que es ganando la Copa Sudamericana con LDU de Ecuador. Entonces, cómo no va a estar en la carpeta, cómo no va a estar en el plan de un entrenador, sabiendo la calidad de jugador que es tanto dentro como fuera de la cancha. Es completo. Y yo te aseguro que, si llegaba a jugar en Alianza, se iba a ‘matar’ por la camiseta. Pero bueno, son decisiones, cosas que pasan en el fútbol, a veces uno no las entiende, pero, es lo que pasa.

Quiero que te pongas un momento en la posición del entrenador Alejandro Restrepo. ¿En el sistema 3-5-2 Paolo Guerrero está dentro de tu oncena?

Es para romperse la cabeza porque tienes tres ‘9′. Bueno, no sé cuál será la situación de Sabbag (Pablo), pero está Barcos (Hernán) y Waterman (Cecilio), ambos son ‘9′, igual que Paolo. Es complicado, aunque, puedes jugar con dos ‘9′, ya es un atrevimiento del técnico.

El Alianza de Restrepo

Paolo tuvo chance de jugar en clubes históricos de Sudamérica, sin embargo, optó por seguir su carrera en Perú y en la César Vallejo. ¿Qué crees que pudo determinar su decisión?

Por la cabeza de un jugador pasan muchas cosas, por ejemplo, pesa mucho que un equipo juegue torneo internacional como lo hará César Vallejo. Hay que considerar además si te gusta o no te gusta el país, entonces, con la experiencia que tiene de haber jugado en varios sitios, pensó quizá que lo mejor es estar en Perú y jugando en César Vallejo, club que le ofrece la posibilidad de estar cerca de su familia. Capaz eso inclinó en la balanza. Vallejo, además, tiene buen entrenador, se ha reforzado bien y yo le deseo lo mejor en la presente temporada.

¿Sabes por qué Paolo no se quedó en el club y optó irse a Bayern Munich?

No estoy enterado a fondo de lo que pasó. Él habrá tenido sus razones. Seguro para el hincha estuvo mal, pero para un jugador joven tener esa propuesta, estuvo bien. Tal vez no fueron las formas, pero quién no se iba a motivar con esa salida al exterior. Realmente, no sé lo que pasó ese año entre Paolo y el club, eso solamente lo sabe él, la dirigencia y el representante que tuvo él en esos años. Pero, salió joven y es lo que pedimos siempre ¿no?, siempre queremos que un jugador con proyecto y de talento, se vaya al extranjero.

¿Qué te ha parecido hasta ahora la actuación de Alianza Lima en la Liga 1?

Alianza Lima siempre empieza ganando e ilusiona. Fui al Estadio Nacional en la primera fecha del torneo y miré la victoria ante César Vallejo. Hay buen material humano, tiene buen equipo, se siente que están un poco duros y es normal porque salieron recién de pretemporada, pero con el pasar de los partidos este equipo nuevo se irá entendiendo. Por ahora sería apresurado decir que ha consolidado un estilo de juego, lo veremos en las próximas fechas, obviamente, como hincha, siempre voy a querer que le vaya bien. Por su historia, por su gente, y por todo lo que representa, Alianza debe pelear siempre los primeros lugares.

¿Qué jugador del actual plantel te ha causado grata impresión?

Kevin Serna es un jugador de calidad y con el pasar de los partidos estará mejor. Me gustó mucho Catriel Cabellos quien hizo un golazo a Vallejo. Estoy seguro que aportará muchísimo. Sebastián Rodríguez, el gol que hace en su Sullana, él origina la jugada, sigue la acción y le cayó luego el balón para anotar. Hay varias cositas que uno destaca de los refuerzos que vinieron. A Cecilio Waterman lo criticaron sin verlo jugar y ahora está callando bocas con sus goles. Es un ‘9′ bastante movedizo, que sale del área y se va al costado, por ahora se le mira esas ganas de querer ser el goleador del equipo, del torneo. Seguro a muchos no les gusta mucho técnicamente, pero se le mira esas ganas y deseos de querer aportar y de no ser uno más de la lista de refuerzos que vinieron a la institución y que no aportaron nada.

El incansable Barcos

Hernán Barcos continúa un año más en Alianza Lima tras sus buenas temporadas. Hace poco declaró que estudia para aportar en la institución desde adentro luego de su retiro del fútbol.

Sabemos la calidad que tiene como futbolista Hernán Barcos, después, si decide quedarse en el club más tiempo, bienvenido, siempre que aporte a la institución.

¿Qué tan complicado para Alianza Lima será este Universitario de Fabián Bustos?

No he mirado a la ‘U’, la verdad, pero en los clásicos no hay favoritos. Si uno está arriba o el otro está abajo, los clásicos son partidos únicos. Como Alianza no queremos perder, la gente de la ‘U’ tampoco.

¿Qué sentiste luego de la final del año pasado?

Como hincha, sentí mucho dolor. Pero considero que la ‘U’ fue justo campeón. Jugó los dos partidos a gran nivel y no dejó que Alianza Lima despertara. Finalmente, terminaron llevándose el título de forma justa.

¿Crees que hubo un mal planteo del entrenador?

Cuando no te resulta, se dice siempre que el planteamiento fue malo. Yo creo que el entrenador en ese momento creyó que era el mejor once, y que era el mejor sistema para contrarrestar al equipo rival, no resultó. Más allá del sistema, considero que la ‘U’ estuvo encima de Alianza y no lo dejó respirar y creo que bueno, obviamente eso hace que el sistema no haya funcionado.

El apagón en la final

¿Cómo tomaste el apagón en el estadio?

Considero que estuvo mal. Eso hace pensar que no sabemos perder. Quien lo hizo o quien mandó a hacerlo, tendrá sus razones, pero creo que sus razones no son válidas. Hay que saber perder y dejar que el el otro equipo celebre. Luego le tocará a Alianza festejar en la cancha de ellos. Es así el fútbol.

¿Qué concepto tienes de Christian Cueva?

Tengo las mejores referencias de Christian Cueva. Eso sí, no sé qué le ha pasado en los últimos años, ya que ha tenido un bajón futbolístico tremendo. Pero en cuanto se ponga en forma, el ‘Cholo’ será una pieza fundamental en la selección. Sorprendió que el año pasado no estuviera jugando. Obviamente, esperábamos ver ese Christian Cueva de la selección, pero a veces las historias son diferentes, estar en Alianza y la presión que existe, no sé si la lesión que tenía haya originado su bajo rendimiento. Deseo que se opere para que esté al cien por ciento y si se lo propone él va a lograr sus objetivos. Cuando él se echa a jugar es un jugador diferente, de su vida personal no hablo y la resuelve como mejor crea, pero, repito, si se lo propone, la rompe, así de simple.

Carlos Zambrano tiene contrato con el club pero no forma parte del plantel porque no está en los planes. ¿Te sorprende verlo a esta altura del año sin equipo?

Carlos Zambrano sorprende que no tenga club cuando tiene contrato con Alianza Lima. Pasa por decisiones del club, ahora él no sé que esté pensando, pero tranquilamente puede seguir jugando.

No encaja en el perfil profesional que se buscó para esta temporada...

Sorprende porque es un jugador que ha jugado muchos años fuera del país. Sabemos la clase de jugador que es, lo que mete en el campo, sorprende que aún teniendo contrato, Alianza no lo tenga en sus planes. Hubo un viaje a Chimbote con él para participar de un evento y en el trayecto conversamos de este tema. Él estaba sorprendido y obviamente dolido por la forma. Y es que hay formas que duelen cuando se toman decisiones. Él no sabía nada y se enteró que no estaba en los planes por las redes sociales. Esas cosas duelen y mucho. Pero bueno, son decisiones que se toman y hay que respetar, pero el club también debe de respetar el contrato de Carlos Zambrano.

Bryan Reyna fue transferido a Belgrano de Córdoba. ¿Qué futuro le deparas?

Bryan demostró lo buen jugador que es, lástima que, en los últimos partidos, sobre todo en la final, no haya tenido la oportunidad de arrancar los partidos. Pero como siempre digo, ya pasa por una decisión del técnico. Por ahí las lesiones también lo alejaron de las canchas y volver al nivel después cuesta. Es bueno que haya salido al extranjero. Y el fútbol argentino es una vitrina. Le irá muy bien. Es un chico joven con nivel de selección. Ya lo ha demostrado.

El 4-1 ante Estudiantes

En los próximos días se conmemorará la goleada de Alianza Lima a Estudiantes por la Copa Libertadores. ¿Qué sientes cuando llega esa fecha?

Es bonito cuando te recuerdan ese partido, me fortalece emocionalmente. A veces deseo que ese año regrese para estar nuevamente en ese mismo nivel, pero los años transcurren y uno simplemente tiene que ver pasar a la historia. Punto a parte para mí ese partido es fuente de inspiración.

La última ¿Te gustaría terminar tu carrera en Alianza Lima?

Para todo futbolista es un sueño poder retirarse en el cuadro de tus amores. Alianza es el equipo que me vio nacer como futbolista y será siempre mi sueño poder retirarme en la institución. Cuando volví el 2021, estaba muy confiado en que podía suceder. Pero bueno, pasan por decisiones de la directiva y uno las tiene que aceptar. Veo que este sueño se aleja más, de todos modos, me gustaría retirarme en el club. Ahora por cómo se maneja el club y las decisiones que están tomando, siento que me alejo. ¿Me va a doler? si. Pero entenderé porque son situaciones que pasan en el fútbol y uno las tiene que respetar.

¿Qué se le viene a Alianza Lima?

