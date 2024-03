No es populismo ni cliché decir que la Copa Libertadores es una obsesión. Que el hincha se ilusiona cada marzo con el sorteo y mucho más en abril, cuando rueda el balón. Y que con lo ocurrido en la final de la Liga 1 2023, la directiva aliancista tenía una triple obligación de lavarse la cara, armar un buen plantel y salir a competir. Pero ningún refuerzo tuvo la etiqueta de ‘top’ y convenció al mundo Alianza, al hincha. Si quieren, podemos poner en ese estatus a ‘Bigote’ Rodríguez, pero sus primeros partidos fueron de altos y bajos. Es decir, lo que vaya a mostrar en la Copa es toda una incógnita.

Entonces, salta la pregunta. Si los refuerzos son una apuesta de la dirigencia, con el visto bueno del entrenador, ¿tanto directiva como comando técnico son los responsables de este mal momento? Si hay una responsabilidad, por demás tácita, de los futbolistas, ¿Cuánta es de ellos y cuánta del técnico? Como en las pichangas, la frase criolla que siempre salta “la culpa no es de los jugadores, sino de quien los pone”. Y ahí las fichas apuntan a Alejandro Restrepo, un técnico que vino con la mochila pesada de reemplazar a Mauricio Larriera, DT no grato en La Victoria, pero que de entrada parecía carecer del currículum que la coyuntura exigía.

Por cómo terminó el 2023, el inicio del 2024 pedía un DT más mediático. Pero Bruno Marioni apostó por Restrepo . Y acá entra a tallar el nombre del argentino, que también puede asumir su responsabilidad en el plano deportivo. Es cierto, uno ve la tabla y Alianza Lima está a siete puntos de la cima, pero perdió ante Universitario y Sporting Cristal de local (por más que jugó en el Nacional). Por lo que eso significa, más allá de los números, el hincha hoy da por perdido el Apertura. Y ni siquiera comenzó la Copa.

Bruno Marioni. (Foto: Alianza Lima)

Si los resultados no se dan, seguramente el colombiano deje el cargo y Bruno Marioni tenga que encontrar un rápido sustituto, pero con el ‘problema’ que siempre supone que un nuevo guía encuentre un plantel que no armó y jugadores que, en su mayoría, no conozca. Pero es el paso a seguir, salvo que Restrepo encuentra la fórmula y por fin Alianza pueda consolidar un once, más allá de lesiones o suspensiones. El DT necesita encontrar un equipo ya, porque el torneo internacional está a la vuelta de la esquina. Y ahí no hay Clausura que te salve.

