Alianza y el lío por TV: ¿quién transmitirá duelo ante Vallejo y por qué el incidente en Cusco es una alerta?

En la Fecha 5 del torneo, Cusco FC, uno de los llamados clubes rebeldes, tuvo quer recibir a Alianza Atlético Sullana en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. El partido estaba pactado para las 6:00 p.m., pero no comenzó a tiempo. Hubo un retraso de hora y media debido a que el cuadro cusqueño no estaba permitiendo que Liga 1 MAX de DirecTV ponga sus equipos para transmitir el encuentro. Dicho canal tiene un acuerdo con 1190 Sports, empresa autorizada por la FPF para que emita los cotejos de local de la gran mayoría de equipos. El hecho es que la delegada de la FPF, Johana Villacrez, no estaba consintiendo que inicie el partido hasta que DirecTV pueda transmitirlo.

La negativa de Cusco FC se debió a que ha firmado un contrato con Consorcio (Gol Perú) para que sea este canal el que emita sus duelos de local. Sin embargo, Gol Perú no puede hacerlo porque hay una medida cautelar que prohíbe toda transmisión de los partidos del torneo nacional por señales no autorizadas por la Federación . Y es que la FPF no reconoce el actual vínculo entre los cusqueños y Consorcio, pues señala que los derechos de transmisión de la Liga 1 son suyos y no del club, amparándose en su estatuto avalado por la Conmebol y la FIFA.

Al final, ante el miedo de perder por W.O., lo que significaría descender a Segunda División (desde la Federación no estaban autorizando el ingreso de la terna arbitral hasta que se permita la instalación de los equipos de DirecTV), Cusco FC dejó que la empresa entre al estadio y que la transmisión vaya por la señal de Liga 1 MAX. El equipo cusqueño -que derrotó 2 a 1 a Alianza Atlético- no se ha pronunciado sobre lo ocurrido. Pero sí lo ha hecho la FPF.

“El Club Cusco FC demoró en permitir el ingreso a las cámaras de Liga 1 Max, señal acreditada por la FPF, según estatutos. Por tal razón, la FPF, de acuerdo al reglamento, ordenó retrasar el encuentro por falta de garantías por parte del equipo local para la trasmisión de dicho partido hasta que estuviera conforme”, expresó la institución en un comunicado. “Como se ha informado en reiteradas ocasiones, 1190 Sports cuenta con autorización para la trasmisión de los partidos de local, a excepción de los clubes Universitario, Sport Boys, Mannucci y Municipal, que corresponden a Gol Perú por tener contrato vigente hasta el 2025″, agregaron.

¡Increíble!

La comisaría Johana Villacrez delegada de FPF. No quiere que se juegue el partido entre Cusco FC y Alianza Atlético. El detalle en ambos videos. #cusco #Piura #Liga1Betsson @cheloneta10 @theatharis @Gustavo_p4 pic.twitter.com/FTIGdRomVF — Nicolás Cuba (@NicolasCuba09) February 20, 2023

La Federación también lamentó que el club cusqueño “haya tomado una postura contraria a la reglamentación deportiva” e indicó “que actuará según reglamento para realizar las sanciones que se consideren pertinentes en estricto cumplimiento del estatuto y las normas deportivas nacionales e internacionales”.

Posibles sanciones

Pero, ¿qué sanciones recibiría Cusco FC? ¿qué dice el Reglamento de la Liga 1 2023? El capítúlo V está dedicado a las disposiciones para la transmisión televisiva de los partidos. Interesan dos párrafos. El primero es el artículo 158, inciso 1, que dice que “el club local es responsable de brindarle a los medios que ostenten legalmente los derechos de transmisión audiovisual autorizado por la FPF, la seguridad y todas las facilidades técnicas necesarias para una adecuada transmisión de los partidos. Asimismo, el club local es responsable de restringir el ingreso al Estadio, a aquellos medios no autorizados por la FPF para la transmisión audiovisual de los partidos de la Liga1 2023″. Este punto habría quebrado, en un inicio, Cusco FC, por lo tendría que recibir una multa establecida en este mismo reglamento.

¿Y cuál sería esta multa? Según el Reglamento, “el incumplimiento de cualquiera de los deberes y obligaciones regulados en el presente capítulo (el V) constituye infracción, encontrándose facultada la Comisión Disciplinaria de la FPF para imponer las sanciones de acuerdo con el Artículo 171 - ‘Multas’”. Entonces, Cusco FC tendría que pagar 8 UIT de acuerdo a las normas; es decir, 39.600 soles. Sin embargo, hay que aclarar que el artículo 171 no dice nada sobre sancionar con un ‘walkover’, se refiere solo al aspecto económico.

Ahora, si la FPF se quiere basar en la parte de su comunicado en donde se lee que se “ordenó retrasar el encuentro por falta de garantías por parte del equipo local” (o sea, culpa al club), podría recurrir al Capítulo VI de su Reglamento, dedicado al partido, específicamente al artículo 88, referido a la ‘Salida tardía al campo de juego’. Su inciso 3 precisa que “el retraso en el inicio del partido o su reanudación en el segundo tiempo por razones atribuibles al club o a los clubes, constituye una infracción y ocasionará que el equipo infractor sea pasible de las siguientes sanciones por parte de la Comisión Disciplinaria de la FPF en concordancia con el Reglamento Único de Justicia de la FPF”.

Las sanciones van desde una llamada de atención hasta una multa, nada de ‘walkover’. “Por una primera infracción, apercibimiento de sanción. Por una segunda, multa nunca inferior a una UIT. Por una tercera o subsiguiente infracción, multa nunca inferior a 2 UIT más media UIT acumulada por cada subsiguiente infracción”, se lee en el inciso 3 del mencionado artículo 88. Otra vez, solo se refiere al aspecto económico. Veremos qué decide la Federación.

Lo que se puede venir

Lo sucedido en Cusco ha marcado un precedente: un club que tiene contrato con Consorcio se ha visto obligado a dejar que Liga 1 MAX transmita su encuentro de local. Esto quiere decir que la FPF, posiblemente, use la misa táctica contra Alianza Lima, Binacional, Cienciano y Melgar, los otros clubes rebeldes (con los equipos restantes no hay problemas, a excepción de la ‘U’, Sport Boys, Mannucci y Municipal, que sí tienen permiso para que Gol Perú emita sus encuentros).

Recordemos que, en la próxima fecha, los íntimos, el ‘Poderoso del Sur’ y los arequipeños son locales, por lo que podría aplicarse lo mismo que pasó con Cusco FC, que dichos duelos terminen siendo transmitidos por Liga 1 MAX. La FPF seguirá defendiendo que tiene los derechos de transmisión de la Liga1, pero como dice Luis Carrillo Pinto, periodista deportiva y especialista en marketing deportivo, en su cuenta de Twitter, “la FPF es titular de los derechos audiovisuales de la Liga 1, pero no de los derechos de imagen de Cusco FC. Este club no ha aceptado ni ha cedido sus derechos a Liga 1 Max. Una semana más de conflicto. ¿Y la intención de diálogo?”. Este punto, seguramente, también se tendrá en cuenta dentro de este proceso legal que enfrenta la Federación contra Consorcio y los clubes rebeldes.

Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.