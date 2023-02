A tres días del clásico nacional entre Alianza Lima y Universitario de Deportes, el once blanquiazul aún no está definido. No obstante, Depor pudo conocer que habrían algunas variantes en la zona defensiva y en el mediocampo. A su vez, la institución de La Victoria espera ir al TAS, tras la resolución de la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) por el walk over ante Sporting Cristal y envía querella a Jean Ferrari.

Este viernes Guillermo Salas definirá a su equipo titular para enfrentar a Universitario de Deportes. El jueves, ‘Chicho’ no probó equipo, pero se pudo conocer que existe una gran posibilidad de que Carlos Zambrano vaya desde el arranque. El central se encuentra en óptimas condiciones y todo a punta a que sería el encargado de acompañar a Santiago García en la saga central. Por su parte, en el arco volvería a ingresar Franco Saravia en reemplazo de Angelo Campos, mientras que en la volante se alista la variación de Jairo Concha por Andres Andrade. Todo se definirá este viernes. Alianza Lima al TAS Alianza Lima mantiene su postura de ir al TAS: Depor pudo cononcer que la institución de La Victoria espera la resolución de la Comisión Disciplinaria de la FPF por el walk over por el partido ante Sporting Cristal. Y en caso sea negativa acudirá al Tribunal de Arbitraje Deportivo para continuar con el proceso de reprogramación u obtención de puntos por dicho partido. Ello luego de que la apelación a la CA-FPF por la reprogramación de la jornada 3 fuera rechazada. El club blanquiazul realizó dos reclamos. El primero a la Comisión Disciplinaria de la FPF en el que solicitó la reprogramación de la fecha 3 antes de jugarse. El cuadro blanquiazul se baso en la falta de garantías para la realización del evento. “La Federación Peruana de Fútbol y la Liga de Fútbol Profesional contraviene a la Ley 30037 y su Reglamento, DS. N° 007-2016-IN, normativas que establecen de manera expresa que para autorizar y otorgar garantías para la realización de un espectáculo deportivo los organizadores deben de presentar un Plan de Seguridad con una antelación de 12 días previos a la realización del evento”, se lee en el reclamo. “La sola comunicación o autorización del Presidente del Consejo de Ministros por medio de una reunión sostenida con la FPF no modifica de ninguna manera lo establecido en el decreto supremo N° 009-2023-PCM ni la Ley 30037 y su Reglamento, DS. N° 007-2016-IN; por lo que, las obligaciones a las que los clubes se encuentran sometidos no han sido variados y mucho menos eliminados, siendo que si se llegase a realizar el evento deportivo sin contar con las garantías correspondientes se estaría cayendo en un accionar ilegal que generaría sanciones contra los mismos”, agrega el documento. No obstante, este fue rechazado en primera instancia y posteriormente por la Comisión de Apelaciones de la FPF, el pasado miércoles 14 de febrero. “Declarar infundada la apelación impuesta por el club Alianza Lima y, en tal sentido, confirmar la Resolución Comisión Disciplinaria N°001-CD-FPF-2023″, se lee en el documento. “Léase, que el partido de fútbol programado por la Fecha 3 de la Liga 1 Betsson 2023, entre los clubes CSC y CAL, a llevarse a cabo el día domingo 5 de febrero del 2023 a las 10am en el Estadio Alberto Gallardo, en el Distrito de San Martín de Porres, el mismo que se desarrollaría a puertas cerradas; contaba con las autorizaciones y garantías necesarias del caso”, se lee en la resolución de la FPF. Comisión de Apelaciones de la FPF rechazó solicitud de Alianza Lima de reprogramación de la fecha 3 de la Liga 1. Por otro lado, el viernes 10 de febrero enviaron un nuevo reclamo a la Comisión Disciplinaria por el partido específico ante Sporting Cristal y el walkover. En él, Alianza argumenta que hubo incumplimiento por parte del club local con los procesos que otorgan las garantías. Además, de los procedimientos deportivos para otorgar el walkover. Este aún no tiene respuesta por parte de la Federación. ¿Y Christian Cueva? El interés de Alianza Lima por tener a Christian Cueva en el plantel 2023 se mantiene. La institución esperará al futbolista hasta el 8 de marzo, día que se cierra el libro de pases de la Liga 1. Por su parte, el ‘10′ de la selección peruana desea ponerse la blanquiazul esta temporada, pero antes deberá solucionar sus problemas legales con Santos. Sobre este último punto, el abogado argentino Marcelo Bee Sellares nos explicó lo siguiente: “Mientras Cueva no cancele la deuda con el Santos FC o no acredite que efectivamente ha llegado a un acuerdo de pago con el club brasileño, va a ser muy difícil que algún club lo contrate. Caso contrario, el jugador se expone a una sanción de FIFA por incumplimiento del laudo del TAS”, dijo. Mientras tanto, se encuentra en Trujillo, donde viene entrenando, algunos días con la Universidad César Vallejo y otros por su cuenta. Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor. TE PUEDE INTERESAR Partidazo a la vista: así fueron los últimos duelos entre Sporting Cristal y Melgar por la Liga 1

Bonillo sobre Guerrero “Cuando esté a plenitud física, va a volver a ser el Paolo de siempre”

Hay clásico en el Monumental: se dio a conocer terna arbitral para el Universitario vs. Alianza Lima

Analizó la salida del ‘León’: Ricardo Gareca contó por qué Zambrano no continuó en Boca