Desde la abrumadora irrupción de Emanuel Herrera en la temporada 2018, cuando se erigió como el goleador de Sporting Cristal con 40 tantos y fue parte fundamental del título nacional de aquel año, en el Rímac se cansaron de buscar a un delantero con la misma capacidad para imponerse dentro del área y atemorizar a los zagueros que tuviera enfrente. Desfilaron nombres como Cristian Palacios, Marcos Riquelme, John Jairo Mosquera, Joffré Escobar y Brenner Marlos, pero ninguno fue capaz de acercarse no solo a las cifras de la ‘Maquinaria’, sino también a lo que este representaba para la ofensiva rimense cuando tenía que salir del área. No obstante, esto cambió en este 2024 con el arribo de Martín Cauteruccio, quien a sus 37 años se mantiene vigente y registra números que ilusionan al pueblo ‘cervecero’: 31 goles en lo que va de la campaña, divididos en 27 por la Liga 1 y cuatro por la Copa Libertadores.

En ese sentido, más allá de que Cristal está atravesando por un momento irregular en el campeonato, con un solo triunfo en sus últimos cuatro partidos, es inevitable pensar en la planificación para el año que viene y sostener en el plantel a los elementos que han rendido a lo largo del presente curso. No había mucho que decir de ‘Caute’, ya que sus números hablan por él. Así pues, el último jueves Joel Raffo confirmó públicamente que se quedará hasta finales de 2025. “Con cada jugador tenemos una planificación. El plan con Martín (Cauteruccio) y la realidad es que va a continuar la próxima temporada en Sporting Cristal”, reveló el presidente bajopontino.

Frente a este panorama, es indudable que en ‘SC’ esperan que Cauteruccio pueda tener la misma respuesta en la próxima temporada, sobre todo si consiguen tener un repunte importante en la recta final del Torneo Clausura que les permita soñar con clasificar a la fase de grupos de la Libertadores 2025. Esos factores externos no pueden quedar de lado, ya que supondrían un ingreso económico que podría ser destinando a refuerzos para potenciar la ofensiva del equipo. Pues, valgan verdades, el uruguayo no siempre podrá resolver todo con sus goles.

Asimismo, será clave que los acompañantes de Cauteruccio en la delantera sostengan su nivel o repotencien sus características. Santiago González es otro de los grandes fichajes ‘cerveceros’ en este 2024 y, con un contrato hasta diciembre de 2026, se espera que siga respondiendo como hasta ahora. En el otro extremo está Maxloren Castro, quien está próximo a cumplir 17 años y tendrá la tarea de dejar de ser un diamante en bruto para convertirse en una realidad. ¿'Caute’ podrá mantener su cuota goleadora en 2025? ¿Qué otros casos recientes hay en la Liga 1 de jugadores que no fueron capaces de replicar dicha explosión frente a las redes rivales?

Torneo Partidos jugados Goles Asistencias Liga 1 21 27 2 Copa Libertadores 2 4 0

Los registros de Martín Cauteruccio con Sporting Cristal en la temporada 2024.

Martín Cauteruccio llegó a Sporting Cristal como agente libre tras su salida de Independiente. (Foto: Getty Images)

Una ‘Maquinaria’ intratable

Después de un infructuoso paso por el fútbol mexicano durante el segundo semestre de 2017, donde solo llegó a disputar seis partidos con el desaparecido Lobos BUAP, Emanuel Herrera volvió a la Liga 1 en 2018 para sumarse al proyecto deportivo de Mario Salas y ser el estandarte en la ofensiva de Sporting Cristal. ‘Ema’ ya había pasado por Melgar un año antes, por lo que el campeonato nacional no le era desconocido. El fútbol dinámico que implantó el entrenador chileno le favoreció a su juego y encontró a socios ideales para despacharse con 43 goles en todo el año, divididos en 40 por el torneo local y tres por la Copa Sudamericana.

Gabriel Costa, quien en aquel 2018 tuvo una campaña espectacular marcando 26 tantos y sirviendo 16 asistencias –que a la postre le permitió dar el salto a Colo Colo en 2019–, fue el mejor aliado de Herrera, pues le repartió ocho pases de gol. El título de Cristal en esta temporada fue una consecución de buenas decisiones, en donde la influencia de la ‘Maquinaria’ fue más que fundamental para que la estrella 19 se quede en el Rímac. No obstante, un infortunio cambió los planes para el siguiente año y Herrera tuvo que lidiar con una de las etapas más complicadas de su carrera.

En abril del 2019, en el empate por 1-1 entre ‘SC’ y Universitario de Deportes, Herrera sufrió un desgarro parcial del tendón rotuliano de su pierna izquierda, una grave lesión que lo dejó fuera de las canchas por 214 días y recién pudo volver a jugar en noviembre. Para entonces, los bajopontinos estaban disputando las semifinales del campeonato ante Alianza Lima, donde cayeron por un global de 2-1. La llegada de 2020 fue un respiro para el argentino, pues empezó todo desde cero y, pese a que estuvo muy lejos de los 43 goles que anotó en 2018, marcó 20 dianas y levantó su segundo título con Cristal. Eso sí, hay que decir que el paso del tiempo hizo lo suyo, ya que en sus siguientes equipos transcurrió sin pena ni gloria –Argentinos Juniors y Celaya–, más allá de haber salido campeón nacional con la ‘U’ en 2023.

Emanuel Herrera marcó 70 goles en 93 partidos con Sporting Cristal. (Foto: Sporting Cristal)

El récord de Eduardo Esidio

Antes de que Herrera rompiera el récord de máximo anotador en una temporada de la Liga 1, con sus 40 tantos en 2018, este registro fue exclusivo de Eduardo Esidio, quien registró 37 anotaciones en 2000 y se colocó como el mayor artillero de aquella campaña. El brasileño consiguió esa marca en 3261 minutos disputados en 38 partidos, con una media de un gol cada 88 minutos. Además, 11 de esos tantos fueron de penal, una decisión que el plantel crema aprobó para que terminara siendo el goleador. “Yo no pateaba penales, pero el grupo me incentivaba, me obligaron a patearlos. Teníamos la confianza, sabíamos adonde iba llegar la pelota, una fallará, la segunda también, pero la tercera no. Qué lindo era para nosotros, de ahí salieron los goles”, relató en una entrevista con La Fe del Cuto.

Esidio fue pieza clave para que la ‘U’ consiguiera el tricampeonato (1998 al 2000), donde marcó 69 goles en 145 partidos. No obstante, como en toda historia de amor, en 2001 dio un inesperado salto a la vereda de enfrente y se sumó a la cruzada de Alianza para campeonar en el año de su centenario. Si bien los blanquiazules consiguieron su objetivo al vencer a Cienciano en la final, luego de una definición por penales (4-2), el nacido en Santa Rita do Passa Quatro quedó bastante lejos de las 37 anotaciones que consiguió en 2000 y solo marcó 10 tantos.

Eduardo Esidio marcó 69 goles en 145 partidos con Universitario. (Foto: Universitario)

‘Berni’, ídolo rojinegro

Hablar de Bernardo Cuesta en la historia reciente de Melgar son palabras mayores. Desde que llegó a Arequipa a mediados de 2012, no hizo más que acrecentar su leyenda como uno de los mejores jugadores en la historia del club, no solo por los 191 goles que lleva hasta la fecha, sino también por la trascendencia de sentirse identificado con el pueblo arequipeño, algo que ellos respaldan con sus muestras de afecto. Actualmente está solo a seis tantos de igualar al máximo artillero histórico del ‘Dominó', Eduardo ‘Patato’ Márquez (197).

Revisando sus registros por temporada, ‘Berni’ solo se erigió como el mayor anotador de la Liga 1 en 2019, cuando alcanzó 27 goles en 28 partidos disputados. Precisamente aquel año fue su campaña más goleadora con 31 anotaciones, si contamos los dos que marcó en la Copa Bicentenario y otros dos en la Copa Libertadores. No obstante, desde entonces no ha podido replicar esos números en el torneo local, ya que en los años siguientes firmó nueve goles en 2021, 14 en 2022 y 17 en 2023. A falta de que ocho jornadas para que culmine la etapa regular de la Liga 1 2024, Cuesta acumula 15 goles, muy lejos de los 27 de hace cuatro años.

Bernardo Cuesta registra 191 goles en 385 partidos con Melgar. (Foto: Liga 1)

Otros casos

Ser el máximo goleador de una temporada no significa que al año siguiente las respuestas futbolísticas vayan a ser las mismas. Hay distintos factores que intervienen dentro de esta dinámica tan impredecible que envuelve al fútbol y, al menos en nuestro balompié, la irregularidad es el pan de cada día. Así como citamos los casos de Emanuel Herrera, Eduardo Esidio y Bernardo Cuesta, también podemos mencionar el de Robinson Aponzá, delantero colombiano que llegó a Alianza Atlético a mediados de 2015 proveniente del Deportes Tolima, y que en el Descentralizado 2016 marcó 30 goles en 38 partidos disputados. ¿Qué pasó después? Volvió a su país con ese cartel de artillero, pasando sin luces por Junior de Barranquilla (2017), Millonarios (2017), Jaguares de Córdoba (2018) y Envigado (2019), además de un par vueltas por el Perú para jugar por Sport Rosario (2018) y Alianza Universidad (2019).

Otro nombre que salta a tallar es el de Lionard Pajoy. Después jugar por Philadelphia Union, DC United y La Equidad, el ‘cafetero’ llegó al Perú para sumarse a Unión Comercio en 2015, siendo pieza clave para que los tarapotinos raspen lo que hubiera sido una histórica clasificación a la Copa Sudamericana. En total marcó 25 goles en 31 partidos disputados, carta de presentación que le sirvió para pegar el salto a La Victoria en 2016 y jugar por Alianza Lima. Sin embargo, pese a que destacó en el título blanquiazul de 2017, solo llegó a 23 anotaciones en dos temporadas. ¿Cómo crees que le vaya a ‘Caute’?

Lionard Pajoy salió campeón nacional con Alianza Lima en 2017. (Foto: Alianza Lima)





