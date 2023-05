Ocurrió hace un par de fechas contra Mannucci y el polémico penal a Bryan Reyna, así mismo Vallejo presentó formalmente su reclamo en contra del árbitro por favorecer a los íntimos en su partido. Y el último lunes un evidente fuera de juego de Hernán Barcos en la jugada del segundo gol de los victorianos, hizo estallar a los jugadores de Municipal. “Vi el offside, es una pena que los árbitros se equivoquen”, reconoció Carlos Zambrano, figura del partido con dos goles.

A raíz de ello en Depor hicimos un repaso de cómo le fue a Alianza Lima con el arbitraje en lo que va del Apertura. Y con ello revisar cuáles fueron las polémicas más notorias en los partidos del elenco de Guillermo Salas y cuántas de estas influyeron de alguna manera en el resultado. En total, se contabilizaron 19 situaciones polémicas que terminaron influyendo directamente en el resultado.

Polémicas decisiones con los íntimos

Alianza Lima 2-0 Sport Boys

Luego del walkover contra Cristal, el primer partido de los íntimos en el campeonato fue contra la ‘Misilera’ en Matute. Si bien el partido no fue televisado, por el tema de los derechos de televisión, este no estuvo ajeno al debate. Luego del primer gol de Barcos a los 33′, Alianza Lima amplió su ventaja tras del descanso con un tanto de Pablo Sabbag.

A los 68′, y luego de un disparo de Bryan Reyna que chocó en el travesaño y terminó rebotando en la espalda del arquero del Boys, Sabbag solo tuvo que empujar el balón para el 2-0. Todo parecía de lo más normal, pero el colombiano realmente estuvo en posición adelantada (1) . Cuando el extremo íntimo sacó el remate, el ‘Jeque’ ya estaba en offside, pero como la jugada fue rápida y de por medio estuvo un rebote en la espalda del ‘1′ rosado, ni el árbitro Joel Alarcón ni su juez de línea invalidaron el tanto.

Jugada del gol de Sabbag ante Sport Boys. (Captura)

Universitario 1-2 Alianza Lima

Los íntimos se llevaron el clásico con goles de Pablo Sabbag y Gabriel Costa en el Monumental, en un partido sin polémicas arbitrales, más allá a la tarjeta roja de Carlos Zambrano. La única decisión clave del juez Augusto Menéndez fue anular un tanto de Costa que en ese momento iba a hacer el 2-0. Luego de irse al descanso con el 1-0 a favor, el equipo de Salas salió a presionar y a controlar el balón.

Y tras un centro al área de Bryan Reyna, Costa le ganó a Nelson Cabanillas y de cabeza hizo entrar el balón; sin embargo, Meléndez invalidó todo de manera correcta por un derribo del extremo uruguayo nacionalizado peruano sobre el lateral crema a la hora de disputar la pelota arriba. Después de esa acción, llegaría el tanto válido del Gabi y el descuento de Luis Urruti.

Gol anulado a Gabriel Costa por falta previa sobre Nelson Cabanillas. (Video: GOLPERU)

UTC 0-1 Alianza Lima

El equipo del ‘Chicho’ Salas viajó a Cajamarca y se trajo los tres puntos frente al ‘Gavilán del Norte’, con tanto de Pablo Sabbag. Eso sí, las polémicas estuvieron a la orden del día debido al cuestionado arbitraje de Jesús Cartagena. Y es que a los 15′, Yordi Vílchez, que ese partido lo jugó de lateral izquierdo, tocó la pelota con la mano dentro del área ante la vista del juez (2).

En un intento desesperado por alejar el balón del área, el defensor de 28 años utilizó su mano para quedarse con la posesión de la pelota, lo que hizo que los atacantes de UTC reclamaran el penal; sin embargo, Cartagena dijo “siga, siga”, haciendo estallar la polémica. Eso sí, minutos antes del penal de Vílchez, en la otra área también pasó una secuencia similar, cuando el brazo extendido de Erick Canales chocó con el balón en una jugada entre Barcos y Reyna. El árbitro tampoco pitó la pena máxima (3).

Mano de Yordi Vílchez en partido entre Alianza Lima y UTC. (Video: Liga 1 MAX)





Alianza Lima 2-0 Cusco FC

Los íntimos sufrieron más de la cuenta en Matute para vencer a Cusco FC. Recién a poco de terminar el primer tiempo, Santiago García abrió el marcador. Para fortuna de Alianza, tras el descanso, llegó el 2-0 luego de un penal bien cobrado por una agresión de Federico Alonso contra Pablo Sabbag (cabezazo al pecho).

El defensor uruguayo se pasó de revoluciones y agredió al ‘Jeque’ ante la mirada del árbitro Kevin Ortega. El juez sentenció de manera correcta el penal, pero le perdonó la expulsión a Alonso por agresión (4). Desde la pena máxima, Andrés Andrade anotó el 2-0 y sentenció el marcador.

Andrés Andrade marcó el 2-0 de Alianza Lima sobre Cusco FC. (Video: Liga 1 MAX)

Atlético Grau 1-2 Alianza Lima

Los íntimos se regresaron de Piura con los tres puntos frente al ‘Patrimonio’ en un encuentro de polémicas puntuales, pues las decisiones del árbitro Edwin Ordóñez afectaron a ambos equipos. El primer tanto de Atlético Grau llegó tras un remate de fuera del área de Osling Mora. Si bien no hubo falta ni nada, previo a esa acción la pelota chocó en el juez, que debió cortar la jugada y hacer bote a tierra.

Sin embargo, Ordóñez solo hizo el ademán de “siga, siga”, y terminó descuadrando al elenco íntimo. El empate llegó tras un penal de Daniel Franco sobre Edison Chávez; el lateral entró al área, siguió hacia adelante y el defensor rival terminó impactándolo. El gol lo marcó Gabriel Costa, aunque el árbitro pudo haberlo mandado a repetir por invasión de los jugadores.

Lo mismo en el penal para Grau que pudo decretar el 2-2. Neri Bandiera entró al área, puso el cuerpo y Pablo Míguez lo atropelló para cometer la infracción. El propio Bandeira fue el encargado de ejecutarlo y Campos le adivinó el remate. Ordóñez pudo mandar a repetirlo, pues también hubo invasión; sin embargo, al igual que el otro desenlace, prefirió no ser reglamentarista (5).

Penal de Bandiera que terminó atajando Campos. (Captura)

Alianza Atlético 0-1 Alianza Lima

Con un solitario gol de Pablo Sabbag, el equipo del ‘Chicho’ Salas ganó en el ‘Campeones del 36′ a Alianza Atlético. Un partido que no estuvo excepto de polémicas decisiones del árbitro Augusto Menéndez y sus jueces de línea para ambos equipos. Todo comenzó a los 20′, cuando Adrián Fernández recibió un balón dentro del área, intentó sombrear a Ángelo Campos, pero el arquero íntimo terminó por dejarle el brazo extendido al delantero paraguayo, quien cayó tras la jugada.

Los jugadores del ‘Vendaval’ no reclamaron penal y el árbitro Menéndez dejó pasar la jugada. Ya con el 1-0 a favor, los íntimos pudieron ampliar la cuenta con un mano a mano de Bryan Reyna, quien recibió un pase de Andrés Andrade y se quedaba solo contra el arquero Diego Melián, pero la acción fue invalidada, ya que el juez de línea levantó el banderín por posición adelantada, que luego de la repetición se mostró que no había tal offside y que era una jugada lícita. (6)

Por reclamar, Reyna terminó recibiendo una tarjeta amarilla. Y a poco del final, Jesús Castillo cortó un contraataque del ‘Vendaval’, se ganó la segunda amarilla y se fue expulsado. Los jugadores de Alianza reclamaron que la jugada anterior a la falta de Castillo, hubo una mano dentro del área de un defensor de Sullana, tras el remate de Aldair Rodríguez, pero Menéndez no lo vio así (7).

El defensor del 'Vendaval' tuvo la mano pegada al cuerpo en el remate de Aldair Rodríguez. (Captura)

Alianza Lima 3-0 Cantolao

Un encuentro que no suponía mayor peligro para Alianza Lima (Cantolao era colero del campeonato), pero que terminó con una jugada polémica en el primer gol. Y es que el tanto de Pablo Sabbag a los 9′ debió ser invalidado por posición adelantada (8) . La defensa del ‘Delfín’ no notó el offside, ni el árbitro Kevin Ortega ni su juez de línea, pero la repetición demostró que el 1-0 no debía ser válido.

La jugada nació de un centro de André Andrade que terminó impactando en Giancarlo Carmona, esto hizo que la pelota cambie de dirección y termine en el sector derecho del ataque íntimo. Ahí, Gabriel Costa ganó el balón de cabeza ante la discreta marca de Diego Ramírez y cuando la pelota le quedó al ‘Jeque’ ya se encontraba por delante de Arón Sánchez, último hombre de Cantolao en dicha acción.

La posición adelantada de Sabbag en el 1-0 ante Cantolao. (Difusión)

Unión Comercio 1-3 Alianza Lima

Los blanquiazules sufrieron más de la cuenta para ganar en Tarapoto, sobre todo por las decisiones arbitrales de Diego Haro, quien falló de forma polémica en contra de los íntimos. Si bien no hubo problema en los goles del partido, una mano en el área de Denilson Vargas ni bien iniciado el compromiso, pudo cambiar la conducción del juego (9).

Penal a favor de Alianza Lima ante Unión Comercio que Diego Haro no cobra. (Video: Liga 1 MAX)

En una de las primeras llegadas de Alianza con Hernán Barcos y Christian Cueva, ‘Aladino’ entró al área y Denilson Vargas no calculó bien y terminó tocando el balón con la mano derecha. La jugada fue muy evidente, pero Diego Haro no cobró penal ante el reclamo de los blanquiazules. Y en los descuentos, el árbitro le sacó la tarjeta roja al ‘23′, que ya no estaba en el campo.

Cueva le reclamó al cuarto juez el tiempo excesivo de descuento (ocho minutos), acción que no le gustó al cuarto árbitro y lo llamó a Diego Haro para acusarle de ello, EL juez principal le sacó la tarjeta roja (10) . Y aunque Alianza Lima presentó un reclamo a la FPF reclamando la expulsión de ‘Aladino’, su sanción terminó imponiéndose por una fecha.

Christian Cueva fue expulsado del partido entre Alianza Lima y Unión Comercio. (Video: Liga 1 MAX)

Alianza Lima 3-0 Mannucci

Los íntimos abrieron rápidamente el marcador frente a los ‘carlistas’ con una jugada de Bryan Reyna, que terminó en penal a los 3′. El extremo por izquierda encaró a su marcador, lo pasó y frente al defensa Matías Cortave terminó cayendo en el área . El árbitro Jordi Espinoza no dudó y cobró la falta, aunque la acción fue más que polémica, pues en la repetición no se vio un claro choque entre los dos (11).

La acción incluso desató que la cuenta oficial de Mannucci hablara sobre la supuesta infracción y el penal cobrado, que finalmente convertiría Andrés Andrade para encaminar la goleada. Si bien a los 70′, Hernán Barcos pudo ampliar la cuenta (4-0), el juez de línea cobró un offside que no existió.

#Liga1Betsson

3' PT. Gracias a un inexistente penal, el local se pone arriba 1-0.#FuerzaMannucci#OrgullososDeSerTrujillanos — Club C.A. Mannucci (@camannucci) May 8, 2023

Alianza Lima 2-0 UCV

Los íntimos no mostraron su mejor versión, pero terminaron venciendo a los ‘poetas’ en un partido con mucha polémica, por las decisiones arbitrales de Sebastián Lozano. Tal es así que los trujillanos elevaron su voz de protesta en un reclamo formal ante la Comisión Nacional de Árbitros por la actuación del juez principal y el primer asistente Carlos Llerena.

El jalón de Lagos a Garcés en el área. (Captura)

¿Las razones? Antes de irse al descanso, Carlos Zambrano cometió una dura falta contra Jairo Vélez en la mitad de la cancha. El ‘Kaiser’ agarró del cuello al ecuatoriano y lo mandó al suelo de manera agresiva. El árbitro Sebastián Lozano marcó la falta, pero no le sacó tarjeta amarilla al ‘León’. Minutos después, en un córner a favor de los ‘poetas’, Ricardo Lagos jaló de la camiseta a Renzo Garcés (12).

Fecha 6: Alianza vs UCV

➡️ Agresión de Carlos Zambrano no sancionada con tarjeta. @taliaazcarate pic.twitter.com/FWgASaHc5c — Adrian Phicihua (@AdrianPhicihua) May 12, 2023

Sin embargo, el árbitro principal dejó pasar la acción y no cobró el penal, dejando muy exaltados a Sebastián Abreu y su comando técnico. Tras el descanso, Carlos Cabello arrancó una jugada prometedora en ataque, pero el juez de línea levantó el banderín por un presunto offside; no obstante, en la repetición se vio que había hasta tres defensores de Alianza que habilitaban al lateral (13).

La presunta posición adelantada de Cabellos. (Captura)

Ya con el 1-0 en contra, una mano de Gino Peruzzi en el área despertó el reclamo del banquillo de la Vallejo (14). El lateral íntimo perdió en el juego aéreo, pero la pelota le terminó chocando en la mano; sin embargo, Sebastián Lozano no cobró penal. El propio Peruzzi volvió a estar en la polémica tras detener un contragolpe de Stefano Olaya con falta, esto tas elevar el brazo e impactarle en el rostro al rival, el árbitro solo le sacó amarilla ante la desesperación de los ‘poetas’ que alegaban que fue un codazo.

Alianza Lima 2-1 Municipal

El último lunes, los íntimos lograron voltear un partido complicado frente a los ediles, con polémica de por medio. Y es que Hernán Barcos asistió a Carlos Zambrano en el segundo gol íntimo en offside, posición adelantada que no vio el árbitro Edwin Ordoñez ni su juez de línea. A los 85′, y tras un tiro libre, varios jugadores blanquiazules estuvieron por delante de la línea de la defensa rival (15).

Hernán Barcos en clara posición adelantada previo al segundo gol de Alianza. (Captura)

Uno de los que participó directamente de la acción fue el ‘Pirata’, que cabeceó para asistir al ‘Kaiser’, una jugada que debió invalidarse y que favoreció directamente a los íntimos. Minutos antes también hubo otro grosero error de los jueces de línea, cuando el marcador iba 1-1, Fernando Pacheco se escapó de la marca para perfilarse y quedar mano a mano con Franco Saravia, pero se le sancionó posición adelantada; sin embargo, cuando repitieron las imágenes, se vio el error del juez asistente la cortar un gran oportunidad de gol para la ‘Franja’.

Eso sí, los errores de Ordoñez y de sus asistentes fueron cosa de todo el partido. En los primeros minutos de juego, Bryan Reyna intentó desequilibrar por su banda, llegó a la línea, logró burlar a su defensa, pero el árbitro dictó saque de meta, cuando el balón no había salido en su totalidad. A los 15′, hubo otro fallo del mismo juez de línea que validó el segundo gol de Zambrano, luego de un tiro libre de Municipal, Fernando Evangelista pivoteó para que Williams Guzmán empuje el balón, pero este desperdició la ocasión, pero el edil estaba en offside, la cual no fue cobrada por el asistente.

Fernando Pacheco y la jugada que no debió ser cobrada como offside. (Captura)





