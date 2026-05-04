Universitario de Deportes se reencontró con el triunfo en la Liga 1 tras el tropiezo sufrido ante Alianza Atlético, venciendo por 4-1 a Juan Pablo II College en el Estadio Mansiche. Dentro del esquema crema, Caín Fara fue uno de los elementos más destacados, no solo por su relevancia en el aspecto defensivo –pese a que los locales atacaron muy poco, debido a la inferioridad numéricas tras la expulsión de Christian Cueva–, sino también por su oportuna aparición en área rival para marcar el último tanto del compromiso con un certero testarazo.

Este fue el tercer tanto consecutivo que anota el argentino, luego de los goles que marcó contra Deportivo Garcilaso y Nacional de Uruguay –no estuvo contra Alianza Atlético por lesión–, confirmando que está pasando por su mejor momento desde que llegó a Universitario. Su rendimiento y sus números confirman que, hasta este pasaje de la temporada, es el fichaje extranjero que mejor ha respondido en tienda merengue.

Ya en frío, Fara conversó brevemente con Al Límite y dejó sus impresiones sobre su buena actualidad en la ‘U’. “Yo estoy en Disney, en el banderazo también, es toda una locura, están todo re locos acá. La gente está loca y lo contagia porque lo sentimos nosotros en la cancha y sacamos ese plus para devolverle lo mejor”, afirmó.

Asimismo, el zaguero destacó la victoria dándole valor al esfuerzo de sus compañeros, ya que eso les permite seguir sumando en la Liga 1 pese a que están lejos de la lucha por el Torneo Apertura. Además, le puso el ojo a Coquimbo Unido, su rival de este jueves en la Copa Libertadores, pues buscarán volver de Chile con los tres puntos.

“Alegría para mis compañeros porque pudimos sumar otra victoria ante un rival complicado, así que estamos felices por nosotros. Ahora se viene un partido importante en Chile y vamos con esa sed de revancha. Voy a agradecerle a la gente por estar acá”, agregó.

Sobre su presente goleador, recordó que no marcaba desde el 2023, cuando le anotó a Huracán con Emelec por la Copa Sudamericana. “Estaba con una sequía larga. El último gol mío creo que fue en Copa Sudamericana con Emelec. Después de mi lesión en Argentina tuve muchas posibilidades cerca pero no entraba. Por suerte ingresaron todas juntas”, añadió.

En otro momento de la entrevista, Fara habló sobre la posibilidad de renovar su contrato con Universitario luego de este año, ya que su vínculo finaliza en los últimos días de diciembre. “Ya veremos cuando tengamos que hablar, por el momento solo estoy pensando en el partido contra Coquimbo Unido”, sostuvo.

Finalmente, el futbolista de 32 años habló sobre el hecho de haber sido incluido en el equipo ideal de la fecha 3 de la fase de grupos de la Copa Libertadores, luego de su gol contra Nacional. “Sobre estar en el once ideal, estoy feliz, contento porque es fruto de lo que uno viene haciendo. Así que gracias a mis compañeros, a la gente y al club por confiar en mí”, aseveró.

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de su última victoria por 4-1 sobre Juan Pablo II, Universitario volverá a tener actividad la próxima semana cuando visite a Coquimbo Unido, en el compromiso correspondiente a la fecha 4 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Este encuentro está programado para el jueves 7 de mayo desde la 7:00 p.m. (hora peruana) y se disputará en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo, Chile.

La transmisión del partido estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, canal disponible en cableoperadores como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus Premium. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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