El clásico entre Universitario vs. Alianza Lima -por la fecha 7 del Torneo Clausura en la Liga 1 2025- dejó un duro informe arbitral de Jordi Espinoza, juez del partido. Entre insultos, gestos y reacciones, se decidió sancionar (días después) por cuatro fecha a Renzo Garcés, sumado a las 6 para Néstor Gorosito y Rodrigo Ureña. Desde los clubes, no se encuentran conformes con esta decisión, por lo que reunirán argumentos y apelarán para que existe una reducción lo más pronto posible.

Cuando todo parecía indicar que el clásico solo se quedaba en el campo de juego, el paso de los días reveló ciertas actitudes que no pasaron desapercibidas. El primero en ser señalado fue Renzo Garcés quien fue expulsado, pero -de acuerdo al informe arbitral- propinó insultos hacia el juez. Desde la Comisión Disciplinaria esperaron unos días para emitir la sanción, dejando como resultado cuatro fechas fuera.

Otro de los que salió perjudicado en tienda blanquiazul fue Néstor Gorosito quien -en palabras del árbitro- realizó gestos inadecuados hacia la tribuna y ello fue interpretado de mala manera. El estratega argentino fue sancionado por las próximas seis fechas, donde tendrá que ver el partido por tribuna.

De acuerdo a información del periodista Gerson Cuba, desde el club siguen atentos ambas situaciones, por lo que apelarán y enviarán un informe a la Comisión Disciplinaria. En total, tienen tres días de plaza para reunir los argumentos necesarios. En el caso del defensa, aseguran que no hubo insultos, mientras que con Gorosito buscarán evidenciar que no insultó a los hinchas locales.

Cabe resaltar que este castigo también fue para Giacomo Scerpella (psicologo del club íntimo) y Hector Ordóñez (delegado y asesor legal del club blanquiazul) ambos con 4 fechas de suspensión de lo que resta de la Liga 1 2025.

Universitario busca solucionar el caso Ureña

En el caso de Universitario, Rodrigo Ureña recibió seis fechas de sanción porque el informe arbitral detalló que también insultó al árbitro. El volante no estaba en la lista de convocados para el partido por lesión; sin embargo, acompañó a la delegación en el estadio Monumental.

Este escenario habría sucedido en el momento que acabó el partido y ambos se acercaron a los camerinos. La sanción es más amplia porque el volante chileno es reincidente en este tipo de situaciones y, desde la Comisión, dejaron clara su postura ante lo ocurrido.

El club comenzó también los trabajos de defensa e investigación para reducir el castigo, teniendo en cuenta que es uno de los elementos claves de Jorge Fossati y no contemplan la idea de tenerlo fuera de acción por las próximas fechas del Torneo Clausura 2025. Al igual que Alianza Lima, tienen tres días para presentar su apelación.

TE PUEDE INTERESAR