Pamplona es como Miami. Naciste futbolísticamente en San Juan de Miraflores...

Pamplona baja, el barrio. El ‘Churre’ Hinostroza es de más arriba. Todo era tierra. La pelota pesaba. Nosotros nunca trabajamos técnico, todo era en el barrio. Había vereda en forma de ‘L’. ¿Cómo hacías gol? Apostábamos misios, habían terribles jugadores.

¿Jugaste de ‘9′?

Sí, a lo ‘Balán’. Jugué nueve partidos, pero no marqué ningún gol. Me mandaron atrás. No tenía buenos volantes, no me apoyaban.

Fuiste recibido por el ‘Cholo’ Castillo en Alianza..

En mi categoría 72 jugaba de central con Walter Machaca. Ya después cuando me subieron dos categorías más jugaba de central cuando Alianza casi todos éramos negros. Para jugar en Alianza tenías que ser negro para empezar. Con el ‘Cholo’ Castillo, el negro regular se quedaba, y el blanco tenía que ser Cueto. Ahora no hay negros en Alianza. Uno no puede perder su identidad.

¿Quién te hizo debutar?

Amaral. Él llegó y se enamoró de Marcos Charún y Vitito Reyes, siempre jugaban los dos.

¿Tú eras el engreído de Miguel Ángel Arrué?

A todos nos quería. Era lo máximo. Sus charlas eran con cigarros. Es psicólogo. Te agarra el coco y te hacía creer el mejor del mundo.

Con Jorge Luis Pinto te fuiste de Alianza. ¿Qué pasó?

Era una locura. Le contaron mal la película. Le habían dicho que venía a chambear a los Barracones. Yo tuve problemas con él, me encontró fumando. Yo fumaba desde los doce años, mi viejo me mandaba a comprar y me gustó.

¿Cómo así?

Fue en la concentración. Yo no me escondía. Tocó la puerta, sintió el olor, y me dijo que apague el cigarro. No lo hice, hasta mis papás sabían que fumaba. Después me hizo jugar con los juveniles, yo no quise ir y me puso la cruz.

Ahora trabajas con chicos...

Eso no se hace. Ya es anécdota, pero no se hace.

¿Qué clásico más recuerdas?

El que ganamos 2 a 1 con dos goles de Jayo.





Kanko Rodríguez tambien protagonizo broncas en Matute (Foto: Andina)

¿Quién era tu hermano en el fútbol?

José Soto. Es más chismosón. Se cansa de escribir, al toque llama. Igual sabe que yo lo amo. Yo fumaba un cigarro, pero Pepe más.

¿Quién era tu consejero en Alianza?

Juan Reynoso. El que no conoce a Juan lo tilda de antipático. Déjenlo trabajar en la selección.

¿Cómo se sentiste cuando se fue a jugar a Universitario?

Ya sabía que se iba. Yo era más chico que él, después lo enfrenté en clásico, pero lo más bonito era después de los partidos. Iba a su casa, ya no hablamos de fútbol. Juan siempre ha tenido ese carácter, no es de ahora.

¿Quién era el más bravo que te enfrentaste?

El ‘Flaco’ Carranza. En la ‘U’ era el papá y hacía lo que le daba la gana, pero cuando estábamos en la selección iba al frente. Es el mejor jugador que enfrenté de la ‘U’. Después, el enano Paolo Maldonado y el ‘Cabezón’ Carmona era bravos de marcar.

¿Siempre escuchabas salsa en vestuarios?

Yo escuchaba al grupo Menudo. Yo era Javier. Firme. Por mi hermana, me vacilaba. Cada cuadra hacía su parrillada, y bailaba, hacía coreografía, todavía. Éramos un espectáculo. Hacíamos varios shows. Con estrado, con todo. Menudo era un boom. La gente del barrio nos jalaba.

¿Qué canción recuerdas?

Súbete a mi moto, Claridad, yo la tenía clara.

En casa todos son hincha de Alianza Lima...

Mi viejo y mis hermanos son de la ‘U’. Por ahí quisieron meterme el hinchaje, pero no.

