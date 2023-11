Ricardo Gareca es y seguirá siendo uno de los técnicos más queridos por los peruanos. Sin duda, la huella que dejó en el hincha blanquirrojo, tras siete años al mando de la Selección Peruana, seguirá presente y continuará siendo motivo para que sea invitado en diversas actividades en nuestro país (alcanzamos la clasificación al Mundial de Rusia 2018 y disputamos la final de la Copa América 2019). Por ejemplo, el último fin de semana participó de la despedida que se organizó en honor a Carlos Lobatón, donde recibió una gran ovación por parte del público. Eso sí, una vez que concluyó, también tuvo que regresar a casa.

El último lunes por la noche, el estratega argentino ingresó al aeropuerto internacional Jorge Chávez para abordar un vuelo directo a Buenos Aires, para continuar con sus actividades programadas. Allí puedo encontrarse con varios aficionados del fútbol, que no dudaron en tomarse una foto con el DT, que actualmente continúa sin equipo.

Gareca fue invitado al evento rimense, para dirigir el elenco blanquirrojo en la despedida de Lobatón, mientras que los celestes estuvieron al mando de Roberto Mosquera. Recordemos que el exvolante fue dirigido por el argentino en la ‘bicolor’, mientras que ‘Mous’ lo tuvo cuando fue entrenador de Sporting Cristal.

Además de los entrenadores antes mencionados, quienes también participaron de este día fueron Sergio ‘Chapa’ Blanco, Carlos ‘El Pibe’ Valderrama, Leandro Franco, Johnnier Montaño, Nicolás Ayr, Renzo ‘El Pincel’ Sheput, William ‘Periquito’ Chiroque, Erick Delgado, Andrés Mendoza, Sergio Leal, Alberto Rodríguez y Jorge Soto.

¿Cuál es la actualidad de Ricardo Gareca?

Debido a su exitosos paso por la Selección Peruana, con una clasificación al Mundial Rusia 2018, un tercer lugar en la Copa América 2015 y el subcampeonato de la Copa América 2019, Ricardo Gareca dejó un grato recuerdo en la fanaticada nacional. Sin embargo, por ahora sus proyectos son una incógnita.

Luego de su paso por el club argentino Vélez Sarsfield, no se ha conocido otro club donde el argentino continúe con su carrera como director técnico. Eso sí, mucho se ha especulado sobre su regreso al combinado nacional, luego del bajo rendimiento que mostró el equipo de todos en las Eliminatorias 2026 (estamos en el último lugar, con apenas dos puntos).

No obstante, el ‘Tigre’, cuando le consultaron sobre la ‘Blanquirroja’, evitó tocar el tema y solo se enfocó en el partido de despedida de ‘Loba’. De momento, en la interna de la Federación Peruana de Fútbol aún no se confirma la salida de Juan Reynoso, por lo que el DT argentino prefirió no expresarse al respecto.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO