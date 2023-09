Melgar con su juego de contragolpe empezó a asustar la portería de Ángelo Campos; y salvo un cabezazo de Barcos que tapó Cáceda, Alianza no mostró mayor peligro a arco del ‘Dominó'. La respuesta del elenco de Mariano Soso no se hizo esperar y Jhamir D’Arrigo tuvo un mano a mano que el ‘1′ íntimo supo sacar. Ya en los descuentos, y con los blanquiazules más preocupados por no perder el partido, los arequipeños pudieron llevarse los tres puntos con un remate de Beto Da Silva que terminó en el palo. Un empate que deja abierto todo el Clausura.

Las claves del partido

Sin ideas

Aunque Alianza venía sumando de a tres, estaba padeciendo en la elaboración de juego. El equipo de Mauricio Larriera dependía netamente de Hernán Barcos, quien con su experiencia se las ingeniaba para resolver los partidos como ante Mannucci. Sin embargo, si el ‘Pirata’ no estaba en su día o se topaba con un arquero que sacaba esas pelotas claves, los íntimos podían complicarse, y así ocurrió ante Melgar.

Los blanquiazules dominaron el partido, pero no tuvieron profundidad. Les costó penetrar la defensa del ‘Dominó' y las pocas que tuvo el ‘Pirata’, Carlos Cáceda apareció para negarle el gol. No fue la mejor noche de Jairo Concha, ni la de Christian Cueva, quienes no pudieron filtrar un pase para Barcos, tal es así que el propio Hernán tuvo que recogerse varios metros para recibir el balón y empezar las jugadas de ataque.

Characatos férreos

Melgar fue a jugar su partido y no quedarse con las manos vacías, para ello contó con la solidaridad de la defensa. Pese a que en la cancha, Mariano Soso formó una línea de tres con Horacio Orzan, Leonel Galeano y Jean Pierre Archimbaud, cuando Alianza tenía el balón, el dibujo cambiaba hasta con cinco marcadores, contando con la entrega de Cristian Bodacahar y Jhamir D’Arrigo por los lados.

Cuando Alianza buscaba el juego aéreo de Barcos, Galeano estaba ahí para incomodarlo. Lo mismo por el lado izquierdo de Franco Zanelatto, y posteriormente de Bryan Reyna, por esa zona estaba Orzan atento con el apoyo de Bodacahar; por la zona derecha, Aldair Rodríguez se topó con Archimbaud y el despliegue de D’Arrigo. De acuerdo a Sofascore, Orzan tuvo un puntaje de 6.8, Galeano de 7.4 (el puntaje más alto de Melgar) y ‘Chocherita’ de 7.1.

Historias distintas

Al ser un partido trabado, Mauricio Larriera optó por refrescar el ataque con Bryan Reyna y Christian Cueva, esperando que ambos pudieron cambiar el curso del encuentro. Sin embargo, ni el extremo íntimo ni ‘Aladino’ funcionaron. El exjugador de Cantolao intentó hacer alguna jugada individual, pero era rodeado hasta entre tres jugadores de Melgar; mientras que el ‘23′ aún no encuentra su mejor versión.

Caso contrario ocurrió en Melgar. Mariano Soso hizo entrar a Kenji Cabrera, Beto Da Silva y Abraham Aguinaga y los tres estuvieron a la altura del partido. Cabrera apoyando en el ida y vuelta; Aguinaga corriendo todas las pelotas y ‘Betoto’ mostrando en pocos minutos ese vértigo que años atrás deslumbró en Cristal. En una sola acción, el exjugador rimense tomó el balón, se sacó a Zambrano a punta de velocidad y definió a un lado de Campos, pero el balón chocó en el palo.

Beto Da Silva y la ocasión que tuvo en Alianza Lima vs. Melgar. (Video: Liga 1 Max)

Porteros atentos

El resultado acabó sin goles, pero en dos jugadas diferentes la historia pudo cambiar, pero ambos porteros de Alianza y Melgar estuvieron atentos. A los 69′, un centro de Aldair Rodríguez al área le cayó justo para Hernán Barcos, quien entre los dos centrales cabeceó sin problemas; la pelota parecía que entraba a arco arequipeño, pero Carlos Cáceda se estiró a más no poder y sacó el remate a mano cambiado.

Diez minutos después, el susto fue para los íntimos. A los 79′, D’Arrigo se escapó con dirección al arco, intentó definir rápido, pero Ángelo Campos le achicó bien el espacio para que la pelota se desvíe en su cuerpo. Según Sofascore, la ‘Pantera’ tuvo una calificación de 7.4, mientras que el ‘1′ íntimo recibió un puntaje de 7.1.

Hernán Barcos casi anota el 1-0 de Alianza Lima sobre Melgar. (Video: Liga 1 MAX)

Se desdobló

Jhamir D’Arrigo tuvo un partido destacado no solo en ataque, también en defensa. El exatacante de Cantolao se las ingenió para tapar a Aldair Rodríguez, ayudar en la marca a Archimbaud y arriba complicarle la salida a Carlos Zambrano y a Gino Peruzzi. Incluso el ‘11′ pudo anotar su gol, pero su disparo fue atajado por Campos. Pese a ello, el despliegue e ida y vuelta durante todo el partido, contribuyeron para que Melgar saque un punto en Matute.









Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR